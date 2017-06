Nach Halx-Rückzug: Griem neuer Vize

Belgern-Schildau. Das Personalkarussell im Stadtrat hat weiter Fahrt aufgenommen und in der Sitzung am letzten Mittwoch seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Durch das Ausscheiden von Michael Halx aus dem Stadtrat musste nicht nur ein Nachrücker für diese Position gefunden werden, sondern auch ein neuer Vize-Bürgermeister sowie ein neues Mitglied für den Ältestenrat gewählt werden.



Während im Nachrückverfahren nun Stephan Richter aus Liebersee Halx‘ Position im Stadtrat beerbt, musste der neue 1. Stellvertreter in einer geheimen Wahl gewählt werden. Jochen Werner aus Belgern und der Probsthainer Matthias Griem gingen ins Rennen, das Letzterer mit einem Stimmenverhältnis von 10:9 für sich entschied.



Eine Entscheidung über ein neues Mitglied für den Ältestenrat fiel ebenfalls in geheimer Wahl, weil ein Mitglied der Versammlung, namentlich Martin Böttger, dies so gefordert hatte („Personenwahlen sind immer geheim“). Der von der CDU-Fraktion vorgeschlagene Dr. Wolfgang Ender erhielt die Mehrheit: 17 Ja-Stimmen.



Bleibt noch die Personalie des 2. Stellvertreters von Eike Petzold, denn der bereits angesprochene Böttger, der den Posten inne hatte, trat davon aus gesundheitlichen und Altersgründen zurück. Ebenfalls in geheimer Wahl wurde der bei der Wahl zum 1. Stellvertreter unterlegene Jochen Werner in das Amt gehoben.