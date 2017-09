Nach Krankheit zurück in den Beruf

Torgau. Am 15. September macht das Infomobil von 9 bis 14.30 Uhr Station auf dem Torgauer Wochenmarkt. Die TZ sprach vorab mit Michael Lindner, der als Ansprechpartner mit „an Bord“ sein wird:



TZ: Herr Lindner, was bieten Sie an, und wer sollte den Weg zum BFW-Infomobil suchen?

M. Lindner: Wir wollen Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen aus Torgau und Umgebung auf kurzem Weg eine Vorortberatung anbieten.



Mit welchem Ziel?

Wege aufzuzeigen, wie die Betroffenen durch Umschulung oder Qualifizierung den Weg zurück ins Berufsleben finden können.



Wie umfassend kann eine solche Beratung in einem Infomobil aber sein?

Es geht dabei freilich um eine erste Beratung. Diese spricht besonders Menschen an, die nach monatelangem Krankheitsverlauf wieder eine Perspektive zur Rückkehr in Berufsleben suchen.



Was sind die häufigsten Fragen?

Was muss ich tun, um an einer beruflichen Reha teilnehmen zu können, und wie geht s nach der Umschulung weiter? Diese beiden Themenkomplexe werden intensiv nachgefragt.



Wie können Sie helfen?

Wir erläutern unter anderem die verschiedenen Zugangswege zur beruflichen Rehabilitation. Unsere Reha-Manager begleiten dann den weiteren Verlauf, helfen beim Ausfüllen von Unterlagen und stehen bei der Kontaktaufnahme mit Betrieben zur Seite.



Wie viele Qualifizierungsangebote gibt es insgesamt?

Das Spektrum ist im BFW Leipzig mit etwa 45 Sparten besonders groß - von der Umschulung im kaufmännischen oder gewerblich-technischen Bereich angefangen bis hin zu Vermittlungsmaßnahmen.



Welche Berufbilder sind derzeit für Rehabilitanten besonders interessant?

Das sind sehr verschiedene Angebote, unter anderem in der IT-Branche als Fachinformatiker oder Elektroniker, außerdem Büromanagement oder Qualitätsfachleute, zum Beispiel im Automobilbereich, außerdem Mediengestalter, Steuerfachangestellte und auch Kosmetiker. Alle Berufsbilder sind für Frauen und Männer gleichermaßen zugängig.