Nach Kritik: Gefahrenquelle in Welsau wurde entschärft

Welsau. Über diese Nachricht dürften sich besonders die Welsauer freuen: Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) hat die fehlende Markierung in Abstimmung mit der Stadt Torgau im Bereich B 182/Ortseinfahrt Schenkweg ergänzt. Die Behörde reagierte damit auf die scharfe Kritik von Ortsvorsteher Horst Raue, die von der TZ unter dem Titel „Kurz nach Sanierung neue Unfallquelle auf B 182“ aufgegriffen wurde. Kaum war der Text am 8. Januar erschienen, erhielt Raue auch auf der Online-Plattform der Heimatzeitung Rückenwind von den Einwohnern – und endlich wurde gehandelt.

„Na bitte, es geht doch!“, kommentierte Horst Raue angesichts des erheblich verbesserten Zustandes. Allerdings legte sich seine Stirn erneut in Zornesfalten, als er die Stellungnahme des LASuV zur Kenntnis nahm, die von der TZ erbeten wurde. Darin heißt es: „Von einer mangelhaften Herstellung (...) kann aber keine Rede sein, da der ursprüngliche Zustand der Einmündung fahrbahnseitig wesentlich verbessert wurde. Die Herstellung einer ebenen, griffigen Fahrbahnoberfläche mit Anpassung der Seitenbereiche an den Bestand war Ziel der bestandsnahen Fahrbahnerneuerungsmaßnahme.“ Auch im genannten Einmündungsbereich sei das so erfolgt. Eine Umsetzung einer baurechtsrelevanten (!) Ausbauplanung sei nicht Ziel der Maßnahme gewesen. „Bankette haben dort bereits zuvor nur in einem unzureichenden Zustand existiert, Fahrbahnmarkierungen im Randbereich waren nicht vorhanden.“



Horst Raue hat für diese Argumentation kein Verständnis: „Da will man sich nur herausreden. Wenn schon saniert wird, ist davon auszugehen, dass vorherige Mängel beseitigt werden. Sonst ist doch alles nur eine halbe Sache. Lange genug war ja deshalb die Bundesstraße gesperrt! Unverständlich, dass bei der Abnahme niemand die unzureichende Markierung bemerkt hat!“

Hintergrund:

Anfang Januar beschwerte sich Ortsvorsteher Horst Raue darüber, dass durch die fehlende Markierung am Welsauer Schenkweg "Gefahr im Verzug" herrsche.