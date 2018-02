Nach Rückstand die Partie gedreht

In der 1. Bezirksliga der Frauen trat der Nerchauer SV gegen den SSv 1952 Torgau an. Die Nerchauer empfingen die Elbestädter auf ihrer Heimbahn, konnten sich jedoch nicht durchsetzen.

Am vorletzten Spieltag hatten die SSV-Damen in Nerchau anzutreten. Das Hinspiel in Torgau konnten die SSV-Spielerinnen mit 6:2-Mannschaftspunkten (MP) siegreich gestalten. Demzufolge wollten sie auch das Rückspiel und dies auswärts siegreich gestalten.

Die Torgauerinnen starteten mit Kathrin Förster und Beatrice Jittler. Sie spielten gegen Nadine Sessenich-Oehmichen und Ramona Arnald. K. Förster konnte nur die erste Bahn gewinnen. Ihr Endergebnis lautete 441 Holz. Da ihre Gegnerin drei Bahnen gewann, ging der Mannschaftspunkt (MP) an die Nerchauerin, die nur 433 Holz in Protokoll brachte. B. Jittler konnte nur die letzte Bahn für sich entscheiden. Sie kam auf 502 Holz. Ihre Gegnerin erspielte gute 544 Holz und holte ebenfalls den MP für Nerchau. Somit führten die Gastgeberinnen nach dem ersten Durchgang mit 2:0 und mit einem Plus von 34 Holz.

Das Mittelpaar des SSV war mit Melanie Zimpel und Diana Kadura besetzt. Sie spielten gegen Carolin Seltmann und Jessica Schinnarling. M. Zimpel machte ein gutes Spiel, gewann alle Bahnen, erspielte 522 Holz und holte somit den MP für Torgau. Ihre Gegnerin kam auf 450 Holz. D. Kadura gewann auch drei Bahnen und holte ebenfalls mit 534 Holz den MP für Torgau. Ihre Gegnerin kam auf 480 Holz. Damit stand es vor dem letzten Durchgang 2:2 an MP und die SSV-Damen führten nunmehr mit 92 Holz in der Gesamtkegelzahl. Im letzten Paar gingen für den SSV Kerstin Lade und Silvana Ochelka in die Bahnen. Sie spielten gegen Yvonne Kramer und Cindy Seltmann.

as Spiel von K. Lade war ein ständiges Auf und Ab. Sie gewann die erste Bahn, verlor die zweite, gewann die dritte und musste sich auf der vierten Bahn wieder geschlagen geben. Dabei kam sie auf 467 Holz, was nicht zum MP reichte, da ihre Gegnerin auf 486 Holz kam. S. Ochelka gewann drei Bahnen mit 505 Holz und holte den MP für Torgau, trotz der 512 Holz ihrer Gegnerin. Da die Torgauer in der Gesamtholzzahl auf 2971:2905 kamen, gingen die beiden letzten MP auch nach Torgau, sodass die SSV-Damen den anvisierten Auswärtserfolg verbuchen konnten.

Aktuelle Tabelle:

1. KSV Rotation Trebsen 11 19:3 63 2. TSV Rot Weiß Brandis 11 14:8 51 3. SV Blau Weiß Deutzen 11 12:10 39.5 4. SSV 1952 Torgau 11 10:12 46.5 5. Nerchauer SV 1990 11 10:12 41.5 6. USC Leipzig 10 6:14 28.5