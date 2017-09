Nach Steinschlag Experten vor Ort

Torgau. Auch wenn mit der abschließenden Diagnose erst in den kommenden 14 Tagen zu rechnen ist, geben die ersten Blicke auf den elbseitigen Eck-Erker von Schloss Hartenfels allen Grund zur Sorge: Gestern früh nahmen neben Steffen Thieme vom Landratsamt auch die beiden Architekten Michael Klose und David Wohlgemuth den Patienten genauer unter die Lupe.



Dem vorausgegangen war der Absturz eines etwa 15 Kilogramm schweren Gesteinsbrockens. Dieser löste sich in der Nacht vom 17. auf den 18. August. Dabei handelte es sich um ein Gesimsteil von geschätzt 45x25x25 cm Abmessung. Der Brocken wurde in der Durchfahrt Flügel C/Gaststätte Zollhaus aufgefunden. Weitere Schäden oder gar Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Die Experten klären nun die Frage, ob eine Notsanierung der Anbauteile ausreicht oder eine kostspielige Generalsanierung des Eck-Erkers unausweichlich ist. Dazu solle auch aus dem Inneren heraus geprüft werden, ob an den Ankerpunkten Auffälligkeiten zu sehen sind. Von außen präsentierten sich dem Betrachter bereits zahlreiche Risse.