Nach Sturm Herwart: Kritiker in die Schranken verwiesen

Belgern-Schildau/Torgau. Dies schien für Bürgermeisterin Eike Petzold dann doch keine Kleinigkeit mehr zu sein: Mit deutlichen Worten watschte sie Stadtrat Hans-Jürgen Hientzsch (DIE LINKE) ab. Der hatte am Mittwochabend im Belgeraner Bürgersaal den Angehörigen des kommunalen Bauhofs eine Breitseite verpasst, als er sinngemäß davon sprach, dass sich die Arbeiter nach Sturm Herwart ruhig auch mal draußen hätten blicken lassen können.



Ein Vorwurf, den die Bürgermeisterin so nicht im Raume stehen lassen wollte. „Eine Unverschämtheit“, schimpfte sie. In einem spürbaren Anflug von kontrollierter Wut ließ sie Hientzsch wissen, dass dieser doch gar nicht wisse, worüber er rede. Natürlich sei neben den Kameraden der Feuerwehren auch der Bauhof im Einsatz gewesen. Allerdings habe dieser in den vielen Ortsteilen nach einer Prioritätenliste agiert. Bestätigt wurde dies durch Sebastian Richter, den Chef des Bauhofs. Er sprach davon, dass drei Mitarbeiter vor Ort gewesen seien, zudem waren weitere Mitarbeiter über die Feuerwehren ohnehin schon im Einsatz. Richter drohte sich dabei derart in Rage zu reden, dass Bürgermeisterin Petzold beruhigend einwirken musste. Auf Kritik stießen die Worte Hientzschs auch bei Stadtrat Jens Burghardt (Freunde der Feuerwehr). „Augen bitte aufmachen, Herr Hientzsch“, hatte dieser seinem Amtskollegen empfohlen.



Ein ähnliches Szenario spielte sich im Torgauer Stadtrat ab. Unter die Anfragen der Bürger mischte sich eine Stimme, die nach dem Sturm vom Wochenende von einem „miserablem“ Zustand im Glacis sprach. Stadtrat Edwin Bendrin hielt es schon während der Ausführungen des Gastes kaum mehr auf dem Sitz, sodass Oberbürgermeisterin Romina Barth das Wort sofort an ihn übertrug. „Leute, die sowas sagen, sind nicht ganz dicht“, echauffierte sich der Grüne Mitarbeiter der Torgauer Stadtwerke. Die Aufräumarbeiten könnten selbstverständlich nicht über Nacht abgeschlossen werden.



Nachdem sich Bendrin wieder abreagiert hatte, nutzte die Bürgermeisterin die Steilvorlage noch für Werbung zur Landesgartenschau in Torgau. Wer das Glacis in einem makellosen und prachtvollen Zustand erleben wolle, möge im Jahr 2022 wieder in die Stadt kommen.