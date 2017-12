Nach TZ-Kritik: Spielplatz ist wieder voll nutzbar

Döbern. TZ sprach mit Diana Friedemann, Vorsitzende des Ortschaftsrates Döbern.



TZ: Gab es eine Reaktion auf die Berichterstattung in der Torgauer Zeitung?

D. Friedemann: Ja, gleich danach war ein Tischler aus der Gemeinde Trossin da. Wir dachten erst, der möchte etwas klauen – aber ganz im Gegenteil: Er hatte in der TZ davon gelesen und bot seine Hilfe an. Die Idee war, aus den beiden ramponierten Spielplätzen Döbern und Waldsiedlung zwei kleinere intakte zu machen. Es erfolgten Absprachen mit der Gemeinde und dem Bürgermeister und es hat geklappt.



Was heißt das?

Der Spielplatz in Döbern ist zwar jetzt ein bisschen kleiner, aber völlig ausreichend. Es gibt einen Kletterturm mit Rutsche, eine Wippe, ein kleines Karussell bzw. eine Drehscheibe, ein Feder-Schaukelpferd und einen Volleyballplatz. Einige Teile wurden für den Standort Waldsiedlung genutzt. Und das beste: Es traten in den vergangenen Wochen keine Zerstörungen und Beschädigungen mehr auf. Es hat

also etwas gebracht, in der Zeitung auf das Problem aufmerksam zu machen.



Wird der Spielplatz in Döbern wieder gut genutzt?

Das kann man so sagen. Ein Teil der Kinder ist zwar mittlerweile aus dem Alter raus, aber es gab auch wieder Zuwachs im Dorf. Wir können also davon ausgehen, dass Trubel herrscht auf dem Gelände, sobald es wieder wärmer ist. Einige junge Familien mit kleinen Kindern sind in Döbern ansässig. Außerdem wollen wir den Volleyballplatz herrichten.



War der ebenfalls zerstört?

Nein, das nicht. Er ist nur lange nicht genutzt wurden. Das Netz hat eine Privatperson gesponsert und ist intakt. Wir wollen im nächsten Jahr wieder ein Volleyballturnier veranstalten, also Feuerwehr und Ortschaftsrat.