Nach dem Anruf von "Die Stromwerke" bei einer TZ-Leserin, meldet sich noch eine Stimme zu Wort

Torgau. In der vergangene Woche berichtete die TZ über eine Leserin, die der Beratungsservice „Die Stromwerke“ am Telefon zu einem neuen Energievertrag der Hannover Firma „e:veen“ überreden wollte.

Die Mitarbeiterin von „Die Stromwerke“ war bei dem Anruf sehr aufdringlich und auch im Internet finden sich zahlreiche negative Kommentare anderer Personen über den Beratungsservice. Die TZ fragte daher bei „e:veen“ nach, wie die Firma zu der angeblichen Zusammenarbeit stehe. Der Leiter der Markt- und Geschäftsfeldentwicklung meldete sich nun zu Wort. „Wir haben den Service zu keinem Zeitpunkt beauftragt und im Vorfeld auch keine Kenntnis von den Beratungen zwischen den Kunden der Stromwerke und dem jeweiligen Berater“, erläuterte Kay Thieme.

Nach seinem Kenntnisstand vergleiche dieses Beratungsunternehmen, ähnlich wie die Vergleichsportale im Internet, hunderte von Tarifen unterschiedlichster Anbieter, darunter auch die von „e:veen“ und lege anschließend den Verbrauchern am Telefon das geeignetste Angebot nahe. „Hin und wieder erhalten auch wir von Kunden Anträge, welche uns von den Stromwerken im Auftrag des Kunden übergeben werden. Daher kann man von keiner wirklichen Zusammenarbeit sprechen. Doch wenn wir Aufträge erhalten, verläuft immer alles ohne Probleme“, fügte Thiem hinzu.

Er habe aber auch bereits von Beschwerden hinsichtlich der Telefonate gehört. In diesem Fall kann er nur raten, sich direkt mit der Beratungsfirma in Verbindung zu setzen, da „e:veen“ keinen Einfluss auf dieses „Die Stromwerke“ habe.