Nach dem Regen in die Winterpause

Pülswerda. Der Regen hatte die Mitarbeiter an den Ständen und die Besucher ganz schön durchgeweicht. So waren viele etwas enttäuscht, dass der Bauernmarkt Pülswerda dadurch ein wenig ins Wasser gefallen war. Dennoch sehen die meisten von ihnen den nächsten Bauernmärkten im kommenden Jahr (25. März, 22. April, 13. Mai, 19. August und 7. Oktober) freudig entgegen. „Beim nächsten Markt ist wieder Frühling. Dann hoffen wir auf besseres Wetter“, sagt das Mitglied des Ostelbienvereins, Heinz Richter, der bereits beim allerersten Markt vor 17 Jahren – am 30. September 2000 – mit dabei war.

Niels Schulz aus Beilrode hielt eine Diashow zu den einheimischen Tierarten. Gespannt lauschten die Besucher seinen Worten. Draußen versuchten die Händler ihre Waren vor dem Regen zu schützen. Da half es auch nicht, dass am Nachmittag doch noch die Sonne raus kam. Die Landfrauen Rosenfeld hatten für die Besucher 30 verschiedene Kuchen gebacken. Diese ließen sich einige im benachbarten Zelt zusammen mit einer Tasse Kaffee schmecken. Kulinarisch hatte der Bauernmarkt einiges zu bieten. Von Wild zum Fisch, über Gemüse, Pferdewurst bis zur Hofmolkerei war einiges zu kosten und kaufen.

So war hier auch Kerstin Schöler-Pasternak anzutreffen. Sie ist jedes Mal beim Bauernmarkt in Pülswerda dabei. „Wir haben heute die Termine für das kommende Jahr bekommen und denken, dass wir auch dann wieder hier sein werden.“ Ähnlich sieht dies auch Joachim Schöbel. Von ihm gab es Gulasch aus der Gulaschkanone oder leckere Erbsensuppe. Lena Kallweit aus Oschatz ließ sich diese schmecken. „Ich bin heute mit meinen Eltern hier. Sie haben vom Bauernmarkt gelesen und wollten unbedingt einmal her kommen. Wir haben uns am Käsestand guten Käse gekauft.“ Nicht nur Essen, sondern auch Getränke dürfen bei einer solche Veranstaltung nicht fehlen. Hier trifft man jedes Jahr Anke Richter an. „Leider waren heute nicht so viele Besucher hier, aber sonst ist immer jede Menge Betrieb auf dem Bauernmarkt. Ich erinnere mich noch an den Markt im März. Der war wirklich super gute besucht. Das kommt eben immer auf das Wetter an.“

Harald Schöler und Kerstin Schöler-Pasternack präsentieren den Pfannenzauber.

Ein neues Gesicht konnte man am Kürbisstand entdecken. Hier stellte Hobby-Kürbisbauer Niels Bunge seine besten Stücke aus. Seit sieben Jahren züchtet der Abiturient nun bereits Kürbisse. „Das begann damals, als ich beim TZ-Fotowettbewerb den ersten Preis erhalten habe. Ich baue Speisekürbisse aus den unterschiedlichsten Ländern an.“ Er war bereits beim Landeserntedankfest im vergangenen Jahr dabei und möchte auch im nächsten Jahr mit seinen Kürbisse nach Pülswerda kommen. Nach seinem Schulabschluss kann sich Niels Bunge gut vorstellen, auch beruflich die grüne Richtung einzuschlagen.

Niels Bunge und seiner Kürbisse.

Im Gegensatz zu Niels Bunge ist Jürgen Eckert ein alter Hase auf dem Bauernmarkt in Pülswerda. „Ich bin jedes Mal hier und seit Beginn dabei. Heute bin ich zum 92. Mal beim Bauernmarkt und werde auch noch öfter hier anzutreffen sein“, sagt er. Eigentlich könne man bei dem Wetter über den Zuspruch der Besucher zufrieden sein, sagte Uwe Dilz, Chef vom Gartenbau Orlowski, die immer gemeinsam mit dem Ostelbienverein den Bauernmarkt beleben.

Uwe Dilz, Chef vom Gartenbau Orloswski, fand den Bauernmarkt trotz Regen gut besucht.

„Ich hoffe, dass wir noch mehr Händler für den Bauernmarkt begeistern können. Wir brauchen auch noch ein paar Musiker. Es wäre schön, wenn wir zur altbekannten Tradition noch ein bisschen mehr Schwung hinein bringen können“, so Heinz Richter, der sich bereits auf den Markt am 25. März 2018 freut.

Ein paar Besucher wagten sich trotz Regens auf dem Bauernmarkt nach Pülswerda. Fotos: Kristin Engel