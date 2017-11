Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung

Auf die Frage von Stadtrat Martin Böttger, was denn nach dem 31. August 2018 von der Ausstellung „Von Heynitz zur terra mineralia“ in Belgern verbleibe, überraschte Bürgermeisterin Eike Petzold …

Belgern. Auf die Frage von Stadtrat Martin Böttger, was denn nach dem 31. August 2018 von der Ausstellung „Von Heynitz zur terra mineralia“ in Belgern verbleibe, überraschte Bürgermeisterin Eike Petzold während der Eröffnung am Donnerstagabend gleich mit zwei Dingen: Einerseits sei sie mit einem privaten Sammler in Kontakt getreten, der möglicherweise mineralische Dauerleihgaben dem Stadtmuseum überlassen wolle. Genauere Angaben wollte Petzold diesbezüglich noch nicht machen.



Andererseits zeigte sich die Bürgermeisterin froh darüber, dass sich die TU Bergakademie Freiberg hinsichtlich einer weiteren Zusammenarbeit offen zeige. Unter anderem hatte Andreas Massanek, Geschäftsführer der Geowissenschaftlichen Sammlungen der TU Bergakademie Freiberg, eingeräumt, eine wie auch immer konzipierte Nachfolgeausstellung wissenschaftlich zu begleiten. Zudem sei nicht auszuschließen, dass Ausstellungsstücke aus Freiberg länger in Belgern verblieben.



Übrigens: Auch der ehemalige Freiberger Kanzler Dr. Andreas Handschuh (seit 2016 Kanzler der TU Dresden), der vor zwei Jahren die Ausstellung mit „einrührte“, fand – wenngleich ein wenig später – am Donnerstag auch noch den Weg nach Belgern. cw