Nach der Krönung Bachelor in der Tasche

Süptitz. Nur wenige Tage nachdem Caroline Noack zur 6. Süptitzer Weinkönigin gekrönt wurde gibt es erneut Anlass zu gratulieren: Am Montag bestand die Süptitzerin ihre Prüfungen in der dualen Studienrichtung Handelsmanagement an der Riesaer Berufsakademie in Kooperation mit den Torgauer Stadtwerken.

Sie hat nun ihren „Bachelor of Arts“ in der Tasche. Darüber sind vor allem auch ihre Eltern und Großeltern glücklich – sowie ein junger Mann aus der Gemeinde Trossin. Denn Caroline ist zwar (noch) nicht verheiratet, auch nicht verlobt – aber sehr verliebt! Mit „ihm“ genießt sie zur Feier des Tages gewiss auch ein Glas Rebensaft – „weiß oder rot, vor allem halbtrocken sollte er sein“, so verrät sie der Torgauer Zeitung.

Obwohl die 22-Jährige kurz vor den entscheidenden Prüfungen stand, hatte sie sofort zugestimmt, als sie von Oma Jutta Henkel gebeten wurde, ihren Heimatort Süptitz als Weinkönigin zu präsentieren: „Ich weiß, wie wichtig meiner Oma die Arbeit im Heimat- und Kulturverein ist, und ich freue mich, wenn alle miteinander feiern. Mir selbst liegt sehr am Herzen, dass die Jugend zusammenhält“, bekundet Caroline. Die ehrenamtliche Aufgabe, als Weinkönigin zu fungieren, sieht sie als gute Möglichkeit, die jüngere Generation für die Traditionen der Heimatregion zu begeistern.

Das Studium hat Caroline in den vergangenen drei Jahren arg beschäftigt, „jetzt freue ich mich, dass ich wieder etwas mehr Zeit für meine Freunde habe.“ Und vielleicht gibt es auch wieder Gelegenheit, dem Pferdefreizeitsport zu frönen, überlegt sie. Zur Amtsübernahme als 6. Süptitzer Weinkönigin hatte sie ihren Vorgängerinnen Jana, Jessica, Annemarie, Tina und Desiree gedankt und bekundet, dass sie nun ebenfalls das Weinbauerndorf Süptitz würdig vertreten möchte. Das sollte ihr gut gelingen, auch wenn sie gegenwärtig die Weichen für ihre berufliche Zukunft steckt.

Denn eines steht für sie fest: „Ich will keinesfalls wegziehen, sondern in meiner Heimat bleiben.“ Daran könnte freilich auch jener junge Mann aus der Gemeinde Trossin einen nicht unwesentlichen Anteil haben.

Als Schlusswort dieser kurzen Vorstellung möchte sie noch Folgendes sagen: „Dass ich nach meiner Krönung so viele Geschenke und Blumen bekam, unter anderem auch von Bürgermeister Wolfgang Sarembe, hat mich sehr gefreut. Danke dafür!“