Nach einem langen Weg in Torgau gelandet

Torgau. Dem einen oder anderen Schüler mag es vielleicht bereits aufgefallen sein: das Kollegium des Johann-Walter- Gymnasiums hat seit diesem Schuljahr ein neues Gesicht. Annett Dargazanli hat vor gut zwei Wochen ihre Arbeit als stellvertretende Schulleiterin aufgenommen und freut sich auf die kommenden Jahre am Gymnasium.

Geboren ist die 49-Jährige in Zossen, einem kleinen Städtchen in Brandenburg. In der damaligen DDR absolvierte sie eine Ausbildung zur Facharbeiterin für Nachrichtentechnik. Auf diesem Weg kam sie zu ihrem Abitur. Nachdem sie in diesem Beruf einen Monat lang gearbeitet hatte, fing sie an zu studieren. Mathematik und Physik auf Lehramt sollten es sein, hierfür ging Dargazanli nach Rostock. Nachdem sie in Niedersachsen ihr Referendariat absolviert und in der Uckermark in Brandenburg eine Weile als Lehrerin gearbeitet hatte, zog es Dargazanli in den Freistaat, genauer gesagt nach Leipzig. Dort war sie ab dem Jahr 2002 an der Wilhelm-Ostwald-Schule als Lehrerin tätig, bis sie dann 2008 stellvertretende Schulleiterin wurde. Von 2015 bis 2017 war sie Außenstellenleiterin des zukünftigen Gymnasiums Telemannstraße in Leipzig. Im Sommer wechselte Dargazanli nun nach Torgau an das Johann-Walter-Gymnasium.

Die Wahl ihres zukünftigen Arbeitsortes war dabei keine zufällige, war Dargazanli doch bereits früher mit Nowack in Kontakt gewesen. „Er war damals Referent bei der Bildungsagentur und zuständig für das Ostwald-Gymnasium“, erzählt sie. Auf die Frage, warum sie nicht bei ihrer Schulleiterstelle in der Telemannstraße geblieben ist, hat sie eine eindeutige Antwort: „Ich liebe einfach das Unterrichten.“ Die Arbeit als Schulleiterin sei zwar auch schön gewesen, da sie in diesen zwei Jahren eine komplett neue Schule mit aufbauen konnte, aber ihr habe die Mischung aus Unterricht und Verwaltungsarbeit gefehlt. Ein Glück für das Johann-Walter-Gymnasium und vor allem auch für Peter Nowack: „Wenn ich damals schon gewusst hätte, dass sie sich verändern möchte, dann hätte ich sie damals schon gefragt, ob sie nach Torgau wechseln würde“, witzelt er. Für ihn ist besonders der Blick von außen, den Dargazanli mitbringt, von unschätzbarem Wert. „Es ist einfach gut, jemanden im Team zu haben der das JWG unvoreingenommen sieht. “

Unterrichten wird Annett Dargazanli zukünftig in den Fächern Mathematik und Informatik. In ihrer Freizeit treibt sie vor allem gerne Ausdauersport, in jüngeren Jahren war sie ambitionierte Triathletin. Ansonsten macht Dargazanli nach eigener Aussage das, „was man halt so macht.“ Sie geht gern wandern, auf Konzerte oder ins Kino und steckt ihre Nase auch hin und wieder mal in ein gutes Buch. Für ihre Zeit am Johann-Walter-Gymnasium ist die neue stellvertretende Schulleiterin durchweg optimistisch. „Ich wurde hier in Torgau richtig herzlich aufgenommen. Die Kollegen sind freundlich und die Atmosphäre hier an der Schule ist offen, entspannt und harmonisch. Ich glaube, hier gefällt es mir.“