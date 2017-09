Nach einer Pause wieder ein voller Erfolg

Großwig. „Mit diesem Fest möchte ich den Leuten einfach etwas zurückgeben.“ Ulrich Blanke ist gut gelaunt. Die Sonne scheint, es duftet nach Grillgut und zahlreiche Menschen strömen auf den Hof der Agrar GmbH Heideland. Ihr Geschäftsführer zeigt sich sichtlich zufrieden mit dem diesjährigen Erntefest, welches am vergangenen Samstag wieder zahlreiche Großwiger, aber auch Bewohner der Nachbarorte anzog.

Letztes Jahr musste das Erntefest ausfallen, hier hatte die Milchkrise die Bauern fest im Griff und gab ihnen keine Gelegenheit, ein Fest zu feiern, erzählt Blanke. Doch auch in diesem Jahr ist es um die Landwirtschaft nicht gut bestellt. „Wir haben jetzt gerade den ersten Monat dieses Jahr, an dem der Verlust nicht ansteigt.“ Die Austragung des Erntefestes ließen sich Blanke, die Agro-Heide-Farm Weidenhain und der Schäfer Konrad Weber jedoch nicht nehmen. „Man ist den Menschen hier im Dorf dorf ja auch in gewisser Weise etwas schuldig.“

Also wurde der gesamte Vor- und Nachmittag in gemütlicher Atmosphäre auf dem Gelände der Agrar GmbH verbracht.

Es konnten sich alte und neue Landwirtschaftsmaschinen angesehen werden, zahlreiche regionale Händler hatten Stände aufgebaut, der Hofladen hatte geöffnet und auch ein reichhaltiges kulinarisches Angebot war aufgefahren. Der Kindergarten Großwig, der Faschingsclub Weidenhain und die Drums Alive Combo aus Dommitzsch sorgten für ein entsprechendes Rahmenprogramm, sodass es niemand langweilig wurde. Und Abends ging es dann einmal über die Straße auf den Betriebshof der Schäferei Weber. Hier wurde dann noch bis spät in die Nacht getanzt und gefeiert.