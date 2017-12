Nachbarn mit Herz 2017

Die Beiträge zur Aktion Nachbarn mit Herz begleiten die TZ-Leser auch in diesem Jahr durch die Adventszeit. Zahlreiche Vorschläge, wer diese Auszeichnung verdient hat, sind in den letzten Wochen in der Redaktion eingegangen.

Ein gutes Zeichen für den Zusammenhalt in unserer Region. Leider konnten nicht alle Vorschläge berücksichtigt werden, denn nach zehn Beiträgen ist die Adventszeit vorbei. Doch sei an dieser Stelle all denen der größte Respekt ausgesprochen, die sich im Ehrenamt oder ganz privat um andere kümmern, für andere da sind und dafür sorgen, dass die Menschlichkeit nicht auf der Strecke bleibt. Ein Dank sei an dieser Stelle auch den Unterstützern der Aktion gesagt. Von Beginn an unterstützt die Sparkasse Leipzig Nachbarn mit Herz großzügig, so wie sie bei vielen anderen wohltätigen Aktionen Herz zeigt. Im Kreis der Unterstützer sind 2017 auch die Kaffeerösterei Arabica, die Schildauer Fleisch- und Wurstwaren sowie die Stadtwerke Torgau.

Ingeborg Elsnitz aus Mockritz ist eine „Nachbarin mit Herz“ und mit ihrem Auto immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wird. Auch ehrenamtlich ist die 81-Jährige noch sehr aktiv.



5. Dezember 2017

Als die ersten Besucher ihre Adventsausstellung betraten, ahnte Marieluise Kynast noch nicht, dass dieser Nachmittag für sie etwas Besonderes werden wird.



2. Dezember 2017