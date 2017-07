Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft für die nächste Generation sichern

Nachhaltiges Wirtschaften und die Schaffung betriebsinterner Kreisläufe wurden als Unternehmensphilosophie bekräftigt. Dabei verfolgt das Landwirtschaftsunternehmen das Ziel der optimalen Verwertung der natürlichen Ressourcen. Mit 28 Beschäftigten ist es einer der größten Arbeitgeber in der Region. Die Mitarbeiter bewirtschaften aktuell eine Fläche von ca. 1800 Hektar. Die in den letzten 25 Jahren getätigten 13 Millionen Euro Investitionen in Stallanlagen und Erneuerbare Energien prägen genauso wie der Ackerbau das Landschaftsbild in der Region Belgern. Mit dem Blick in die Zukunft wird mit dem Beginn des neuen Geschäftsjahres am 1. Juli 2017 der Generationswechsel an der Unternehmensspitze vollzogen. Katrin Mittelstädt und Frank Neubauer treten dann die Nachfolge ihres Vaters, Ehrhard Neubauer, an. Nach fast 35 Jahren an vorderster Front sieht er die Zeit als gekommen, die Verantwortung an die nächstfolgende Generation weiterzugeben.

Tierwohl und moderne Haltungsbedingungen

Die beiden jungen Leute starten gleich mit einem Paukenschlag. Eine Großinvestition im Umfang von circa 3 Millionen Euro steht an. Eine neue Schweinemastanlage in Döbeltitz soll entstehen, die alte dafür weichen. Die vorhandenen Ställe werden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Sozialtrakt, Futtersilos, Futterküche, Bergeraum und Güllelager bleiben. Die wurden bereits in den zurückliegenden Jahren erneuert. Der Neubau bietet Platz für 5600 Schweine. Das bedeutet eine Reduzierung zum bisherigen Bestand. Aber: Den Schweinen wird ein besserer Komfort geboten. Durch eine Umstrukturierung der Gruppenhaltung steigt nicht nur das Platzangebot pro Tier. Es wird Bewegungs-, Ruhe- und Fressbereiche für die Schweine geben, teilweise ausgestattet mit Komfortliegeflächen. Verbesserungen soll es auch im Stallklima geben.

Die computergesteuerte Lüftung, die bereits auch in der alten Anlage existierte, wird ergänzt durch eine Ableitung über das Dach, Zuluft über verstellbare Wandklappen und eine Sprühkühlung. Damit ist nicht nur für ein besseres Wohlergehen der Schweine gesorgt. Auch die Geruchsbelästigungen für die Umwelt sollen damit verringert werden. Also Tierwohl und Umwelt sind fest im Blick. Im Stall der Zukunft funktioniert die Sortierung über eine computergestützte Sortierschleuse, in der Gewicht und Konditionen per Kamera ermittelt werden.

Bevor es an den Neubau geht, muss der gesamte Schweinebestand verkauft werden. Nach Fertigstellung heißt es dann, einen kompletten Neukauf zu stemmen. Ach der kostet ein beachtliches Sümmchen. „Mit dieser Investition in die Anlage und den Bestand soll das Grundgerüst unseres Betriebes für die komplette nächste Generation abgesichert werden“, sind sich Katrin Mittelstädt und Frank Neubauer einig.

2018 ist das erklärte Ziel

Gegenwärtig läuft das Genehmigungsverfahren für den geplanten Neubau. „Wir hoffen auf eine positive Entscheidung und auf die Genehmigung noch im Herbst diesen Jahres“, erklären Katrin Mittelstädt und Frank Neubauer. Dann könnten die Ausschreibungen beginnen. Erklärtes Ziel ist es, den Bau dann im Jahr 2018 zu realisieren. Das ist sportlich und ambitioniert. Doch wer die Neubauers kennt, der weiß, mit welchem Ehrgeiz sie an die Realisierung ihrer Vorhaben gehen. Dabei wissen sie ihre Belegschaft voll hinter sich. Mit 28 Mitarbeitern gehört das Landgut zu den wichtigsten Arbeitgebern im landwirtschaftlichen Sektor der Region. Ein Beweis für dessen Attraktivität liefert auch das Interesse zahlreicher junger Leute, die hier ihre Ausbildung absolvieren und eine berufliche Perspektive für sich sehen. Zurzeit sind es vier.

