Nachhilfe für Berufsschüler

Torgau. Nach der Sorge, überhaupt Azubis zu bekommen, plagt manch ein Unternehmen auch die Sorge, dass die schulischen Leistungen der Nachwuchskräfte den Anforderungen der Berufsschulen nicht gewachsen sein könnten. Hier kommt beispielsweise die ASG Sachsen mbH ins Spiel. Die Anerkannte Schulgesellschaft Sachsen mit Sitz in der Solarstraße 27 in Torgau nimmt sich jener Azubis an. Was es damit auf sich hat, erfragte die Torgauer Zeitung bei Niederlassungsbereichsleiterin Nicole Kerz.

TZ: Frau Kerz, das nächste Ausbildungsjahr steht bereits vor der Tür. Doch wie sah es im vergangenen aus?

Nicole Kerz: In der Region Torgau unterstützten wir 48 Schüler. Allein elf davon haben wir durch ihre Abschlussprüfungen begleitet. Die Anzahl der Hilfesuchenden ging in den vergangenen Jahren spürbar nach oben.

Wie kommt der Kontakt zu den Azubis zustande?

Oftmals ist es so, dass sich die jeweiligen Ausbildungsbetriebe direkt bei uns melden. Dies passiert vielfach vor Prüfungen aber auch im laufenden Berufsschuljahr. Allerdings können sich auch die Berufsschüler direkt an uns wenden. Grundlage für die Gewährung der Hilfe ist eine Bestätigung durch die Bundesagentur für Arbeit. Liegt diese vor, können zumeist drei in Einzelfällen auch schon mal acht Nachhilfestunden pro Woche gegeben werden.

Wem kann die ASG konkret unter die Arme greifen?

Bei schulischen Problemen in den Hauptfächern im Grunde genommen allen. Zusätzlich haben wir in 18 verschiedenen Ausbildungsberufen die Möglichkeit, durch eine enge Zusammenarbeit mit den Berufsschulen dem jeweiligen Schüler auch fachspezifisch zur Seite zu stehen. Unser Hilfsangebot sieht so aus, dass der kostenlose Stütz- und Förderunterricht in Form von kleinen Lerngruppen oder auch als Einzelunterricht erfolgt. Dabei werden Themen des Berufsschulunterrichts aufgearbeitet und Hilfe bei Hausaufgaben gegeben.

Stichwort Agentur: Die ASG ist Leistungserbringer der Bundesagentur für Arbeit und muss sich in diesem Jahr erneut auf die Ausschreibung der Leistung bewerben. Gibt es schon eine Antwort aus der Agentur?

Die erwarten wir in den kommenden Tagen. Wir hoffen natürlich, dass wir den Zuschlag ab September für unsere ausbildungsbegleitende Hilfen erneut erhalten und somit die Jugendlichen auch weiterhin unterstützen können.

INFO:

Die ASG ermöglicht darüber hinaus seit Jahren lernbeeinträchtigten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kooperation mit Betrieben auch selbst Berufsausbildungen.