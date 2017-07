Nachhilfe schon im Unterricht

Sie helfen Kindern mit Handicap, ihren Schulalltag zu meistern. Der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband Torgau e. V. hat seit dem Schuljahr 2013/14 als ein Träger diese Aufgabe in der Region übernommen. Grundlage für deren Erfüllung ist ein Vertrag mit dem Sozialamt und Jugendamt des Landratsamtes Nordsachsen.

„In der Regel stellen Eltern der betroffenen Kinder bei diesen Ämtern den Antrag, um einen Schulbegleiter für ihre Kinder zu bekommen.

Gemeinsam mit der jeweiligen Schulleitung entscheidet die zuständige Behörde, ob dem Ersuchen stattgegeben wird“, erklärt Reinhard Dalberg (64), ehrenamtlicher Vorstandvorsitzender des Ortsverbandes Torgau, und fügt an: „Wenn der Antrag bewilligt wird, suchen wir als Vertreter des Kinderschutzbundes eine geeignete Person für das jeweilige Kind aus. Danach findet ein Treffen der vorgesehenen Schulbegleiterin mit Vertretern der Ämter, den Eltern und dem Schüler oder der Schülerin statt. Dabei lernen sich Kind und Betreuerin persönlich kennen. Schnell merken wir, ob die Chemie zwischen beiden Seiten stimmt.

Ist das nicht der Fall, hat es keinen Sinn.“ Dalberg hat Erfahrung auf diesem Gebiet. Er ist bereits seit 20 Jahren in verantwortlichen Positionen im hiesigen Ortsverband des Kinderschutzbundes tätig. Inhalt dieses Erstgespräches seien natürlich auch die spezifischen Defizite des Kindes, die eine Schulbegleitung erfordern. Es wird ein individueller Vertrag erarbeitet, der die Wochenstunden und die Schwerpunkte der Betreuung regelt. Die Begleitung erfolgt nur während der reinen Schulzeit.

Reinhard Dalberg ist überzeugt von der guten Arbeit der Schulbegleiterinnen des Ortsverbandes Torgau. „Sie bringen sich mit hohem Engagement ein und sind für die betroffenen Kinder eine große Unterstützung in der Bewältigung des Schulalltages.“ Bisher konnte der Kinderschutzbund Torgau den Bedarf an Schulbegleiterinnen absichern. Dalberg betont, dass das Problem der Schulbegleiter darin besteht, dass der Vertrag befristet ist, und für jedes Schuljahr neu beantragt werden muss.

Übersicht:

Schulbegleitung durch Mitarbeiter der Ortsgruppe Torgau des Kinderschutzbundes erfolgt derzeit im Landkreis Nordsachsen in folgenden Bildungseinrichtungen:

Gymnasium Torgau

Förderschulzentrum Torgau

Oberschule Nordwest Torgau

Grundschule Dommitzsch

Pro Montessori e.V. Torgau

Grundschule Mockrehna

Oberschule Mockrehna

Fröbelschule Delitzsch

Werkschule Naundorf

Förderschule Oschatz

Martinschule Leipzig

Erklärung:

Schulbegleiter unterstützen Kinder mit Körperbehinderung, geistiger Behinderung oder psychischer bzw. seelischer Störung, die an einer allgemeinen Schule unterrichtet werden. Möglich ist auch, dass Kinder, die eine Förderschule besuchen, einen Schulbegleiter zugewiesen bekommen, weil sich die Schule (meist aufgrund eines medizinisch festgestellten Förderbedarfs) nicht in der Lage sieht, den Schüler ohne individuelle Betreuung zu unterrichten. Voraussetzung hierzu ist, dass der Schüler überwiegend in der Klassengemeinschaft unterrichtet wird und dabei schulische Fortschritte erzielen kann. Im Rahmen der angestrebten Inklusion wird verstärkt darauf Wert gelegt, dass Schüler mit Behinderungen Regelschulen besuchen können. Förderbedürftig sind unter anderem Kinder mit folgenden

Behinderungen:

Down-Syndrom

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

Sprachstörung

Legasthenie

Dyskalkulie

Mehrere Formen des Autismus, z. B. Asperger-Syndrom

Schwerstbehinderung

Körperbehinderung aufgrund verschiedener organischer Schädigungen oder chronischer KrankheitQuelle: Wikepedia

Spezielle Voraussetzungen werden von den Schulbegleitern nicht gefordert. Dalberg klärt auf: „Wir als Verantwortliche des Trägers müssen spüren, dass die Schulbegleiterinnen ein Herz für Kinder haben. Das reicht aber allein nicht aus. Diese Frauen müssen in der Lage sein, mit Kindern, die eine Behinderung haben, umzugehen. Dazu zählen auch Schüler mit seelischen und psychischen Störungen. Natürlich ist auch eine gewisse Lebenserfahrung von Vorteil.“

Die Schulbegleitung erfolgt meist von der ersten bis zur vierten Klasse. In Einzelfällen kann die Schulbegleitung auch für ältere Schüler erfolgen.

Info:

Der Ortsverband Torgau des Kinderschutzbundes lädt für den 7. September 2017 in der Kulturbastion Torgau (Straße der Jugend 14b) zu einer Informationsveranstaltung über die Arbeit des Kinderschutzbundes ein.