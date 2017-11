Nachwuchs muss neu formiert werden

Tischtennis. An den zurückliegenden beiden Wochenenden hieß es für einige Nachwuchssportler des SSV 1952 Torgau, nach einer langen Pause wieder in das Wettkampfgeschehen einzutreten.

Bereits am 28. Oktober war wiederum die Elbestadt Ausrichter der Bezirksmeisterschaften U11. Mit einer Rekordbeteiligung in dieser Altersklasse von 28 Spielern trat auch SSV-Spieler Paul Rutkowski an.



Zuerst wurden die Doppel ausgespielt, ehe im Gruppenmodus die Einzel folgen. P. Rutkowski trat im Doppel gemeinsam mit Schulz aus Rackwitz an. Beide verkauften sich gut im Rahmen ihrer Möglichkeiten, denn das Finale wurde knapp verpasst. Im Halbfinale lagen beide bereits mit 0:2 hinten, konnten den Satzausgleich erzwingen und führten im Entscheidungssatz bereits mit 10:8. Leider konnte beide trotz zweier Matchbälle das Ende nicht siegreich gestalten. Trotzdem war am Ende der Lohn für den SSV-Spieler die Bronzemedaille im Doppel.

In den nachfolgenden Einzelspielen zeigte P. Rutkowski stellenweise gute Ansätze. Jedoch fehlt ihm noch ein wenig die Bewegung, so dass hier das zeitige Ausscheiden kam.



Am darauffolgenden Sonntag trat dann Leon Ott in Großpösna zur Bezirksmeisterschaft der U15 an. Wie im Vorjahr konnte er sich auch diesmal im Doppel mit Zinnecker aus Oschatz die Bronzemedaille sichern. Dagegen im Einzel erwischte er eine sehr starke Vorrundengruppe. Dass er gegen Wilke aus Rackwitz keine Chance hatte, war ihm bewusst. Gegen Pudmensky aus Taucha konnte er lange mithaltend. Jedoch die Niederlagen und nur ein Einzelsieg in der Vorrunde bedeuteten das frühzeitige Aus.



In der Jugend-Bezirksliga musste das Team des SSV 1952 Torgau in Borsdorf antreten. Durch den Weggang von Ahlgrimm und der Pause von Bluhm müssen in dieser Saison neben den Stützen Leon Ott und Max Wagner, Dennis Wilker und der erst 10-jährige Paul Rutkowski die Mannschaft verstärken. Somit tritt man in dieser Saison ohne Illusionen an und will vordergründig spielen. Die Doppelniederlage von Wilker/Rutkowski war eindeutig, jedoch Wagner/Ott gaben sich erst nach fünf Sätzen geschlagen. Dann folgte die erste Einzelrunde. Drei klaren Niederlagen folgte der hart erkämpfte Sieg von Ott zum 1:5-Zwischenstand. In der zweiten Einzelrunde das gleiche Bild. Lediglich Wagner punktete zum 2:8. Nun hoffte man auf die letzte Einzelrunde, denn in dieser traten die vermeintlich schwächeren gegen die Stärkeren an. Das SSV-Team hoffte auf zwei Einzelsiege. Ott gelang es ziemlich klar, dagegen tat sich Wagner sehr schwer, ehe er im Entscheidungssatz mit 12:10 Bällen siegte. Endstand 10:4 für Borsdorf.



Nun gilt es, am nächsten Spieltag in eigener Halle gegen Lindenthal eine Steigerung und ein respektables Ergebnis zu erreichen.

Torgau: Ott (2),Wagner (2), Wilker, Rutkowski