Narrengipfel und Jubiläumsfeier

Belgern. Der 60. Geburtstag wird gemeinhin in großer Runde gefeiert, schließlich steht das Rentenalter oft bevor.

Der Neußener Carnevals-Club feiert nun auch die 60, Schluss mit lustig soll aber noch lange nicht sein und ins Rentenalter geht es auch noch nicht. Dafür soll die Sause umso größer werden. Traditionell findet am Samstag nach Aschermittwoch der Narrengipfel statt, zu dem die Vereine der Region zusammenkommen, ihre besten Darbietungen präsentieren und den Abschluss der Saison feiern. In diesem Jahr findet der Narrengipfel in der Stadthalle Belgern statt, allerdings mit einer Besonderheit.

Der Narrengipfel wird erweitert und ist zusätzlich die Jubiläumsveranstaltung des Neußener Carnevals-Clubs, der die Veranstaltung organisierte und nun durchführen darf. Tino Gottsmann vom NCC ist die Vorfreude am Tag vor dem Event ins Gesicht geschrieben: „Das wird eine richtig große Sause.“ Eingeladen sind neben den Karnevals-Vereinen der Region auch die städtischen Vereine, mit denen der NCC ein gutes Verhältnis pflege. Die Gäste erwarte eine „tolle Kulisse“, so Gottsmann abschließend.