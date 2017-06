Natur pur auf fünf Hektar

Treblitzsch. Zwar liegt Treblitzsch vielleicht nur 200 Meter von der Bundesstraße zwischen Belgern und Staritz elbseitig kurz hinter dem Ausgang der Rolandstadt, doch wenn man das Dorf – oder viel mehr die Siedlung – nicht kennt, dann findet man sie trotzdem nicht. Eines dieser typischen, gelben Hinweisschilder gibt es jedenfalls nicht an der B-Straße. Lediglich ein Bushäuschen zeugt davon, dass dort in Richtung Elbe doch ein paar Menschen wohnen, die Anschluss ans öffentliche Personennahverkehrssystem suchen.



Meine vorsichtige Schätzung der Einwohner tendiert so gegen 60, als ich die drei Straßen abfahre, auf der Suche nach einer kleinen Geschichte vom Dorf oder Problemen, die die Leute dort vielleicht haben. Allerdings scheitert es schon bei der Grundlage dafür: Ich finde keine Menschen. Vielleicht, so denke ich mir, sind die ja auch alle im Park. Denn der Treblitzscher Park ist ja am ehesten das, wofür man den Ort kennen könnte.



Autos stehen auf dem Parkplatz schon mal nicht, aber große Touristenströme habe ich ohnehin nicht erwartet. Ein Hinweisschild am Eingang weißt die etwa fünf Hektar große Fläche als Landschaftspark aus, der vor fast 100 Jahren angelegt wurde und heute sogar wissenschaftlich von der Universität Leipzig betreut wird. Also dann, rein da. Ich war schließlich auch noch nie drin. Ein wenig wild sieht es auf den ersten Schritten aus, aber vielleicht muss das ja in einem artenreichen, geschützten Landschaftspark so sein. Außerdem geht es mir ja weniger um die Pflanzen, als um die Menschen, die ich hier hoffentlich finde.



Und tatsächlich, ein paar halb zugewucherte Wege weiter treffe ich auf eine ältere Dame. Sie kommt aus Treblitzsch und macht nahezu jeden Tag ihre Runde durch den Park. Früher tat sie das noch mit ein paar Kameradinnen gemeinsam, seitdem ist es Routine geworden. Weil es dann etwas melancholischer wird, möchte sie nicht mit Namen oder Foto in die Zeitung. Ich frage, was sonst noch so los ist im Ort, ob es irgendetwas Neues gibt, ob irgend etwas Probleme bereitet. Soweit alles in Ordnung, erhalte ich zur Antwort. Man wisse halt nur nicht so richtig, was man noch so mit sich anfangen solle im Alter. Ab und zu mal einkaufen nach Belgern – der Bus, der alle paar Stunden fährt, reicht da vollkommen aus; er ist nur viel zu groß für die zwei, drei Leute, die da meistens nur mitfahren – und die Enkel und Urenkel besuchen. Zum Glück ist die Familie noch da.



Ich verabschiede mich und setze meine Runde durch den Park fort. Mal gucken, wen ich noch so treffe. Ein paar Meter weiter kommt mir auf einem breiteren Weg ein Jogger entgegen. Der macht aber einen ambitionierten Eindruck. Deswegen lass ich den mal besser unbehelligt passieren. Aber zum Glück kommt kurz dahinter ein Spaziergänger mit Hund. Bevor ich ihn ansprechen kann, übernimmt er das kurzerhand, fragt mich, ob ich Naturfotograf bin. Die Kamera hab ich nämlich schon über der Schulter. Als ich ihn damit enttäuschen muss und verkünde, dass ich von der Torgauer Zeitung bin, auf der Suche nach ein paar interessanten Geschichten, verfliegt sein Optimismus.



Auch er wehrt sich gegen eine namentliche Nennung, erzählt mir aber immerhin noch ein paar Sachen über den Park. So viel wie früher sei schon lange nicht mehr los, sagt mir der Belgeraner. Es seien immer die gleichen Gesichter, die man sieht. Das sei aber auch kein Wunder. Ich müsse mich nur mal umschauen – der Park habe massiv an Attraktivität verloren. Die Beschilderungen der Pflanzen seien zum größten Teil kaputt, überall lägen verschnittene Äste gestapelt herum und welkten vor sich hin. Entwurzelte Bäume, und der Gipfel: zwischen den vielen ungemähten Wiesen eine, die offenbar, von wem zum Teufel auch immer, bei größter Trockenheit gemäht wurde und nun kurz, dafür aber in schönstem Gelb, daher käme. Und das nur, weil hier und da mal ein paar Gottesdienste noch im Park stattfinden würden. Ansonsten würden nur noch die Heldböcke ihre Feste feiern. Das findet er aber wiederum gut. Und immerhin ist es sauber.



Weil der Hund quängelt, macht sich der Herr, der sich dann auch wieder beruhigt hatte, wieder auf den Weg. Schade eigentlich. In der Zwischenzeit hatten uns ein paar weitere Leute passiert. Zwei schiebende Radfahrer, möglicherweise auf einem Abstecher vom Elberadweg, zwei tuschelnde Frauen und eine Oma mit Kind. Doch gar nicht so wenig los, denke ich mir. Da wartet vielleicht doch noch die eine oder andere Geschichte. Doch offenbar bildeten diese Leute die Nachhut, denn auf dem Rest des Weges Richtung Ausgang, den ich noch mit einigen Umwegen über ein paar in die Jahre gekommende, aber dennoch hübsche Brücken erweitert habe, begegnet mir niemand mehr.



Auf dem Parkplatz stehen dann, neben meinen, überraschenderweise noch zwei Autos. Eines mit OZ-Kennzeichen und eines mit GRZ, was für den Landkreis Greiz steht. Doch etwa Touristen? So sahen die alle aber nicht wirklich aus, die mir begegnet waren. Also nochmal rein und horchen, ob ich die Thüringer irgendwo finde? Ein Blick auf die Uhr verwehrt das leider. In Belgern ruft die Stadtratssitzung.