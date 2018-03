Natur und Trabi zur Kunst gemacht

Nach der erfolgreichen Exposition der Jessener Dienstagsmalerinnen stellt Haike Espenhain aus Machern einige ihrer Bilder aus – präsentiert vom Kunst- und Kulturverein „Johann Kentmann“. Den Titel „ART“-reich möchte sie in doppelter Hinsicht verstanden wissen: „Ich habe einige Tiermotive gewählt, weil mir die Erhaltung der Artenvielfalt ein ganz wichtiges Anliegen ist.“ Ergänzend dazu zeigt sie sehr verschiedenartige Bilder, vor allem Blumen und Landschaften. Dem Betrachter fällt auf, dass diese entweder nahezu naturgetreu oder abstrakt gemalt sind, sodass sie wie Farbwelten anmuten.

Und: Fahrzeugfreaks dürfen staunen: Haike Espenhain hat dem Trabi ein Kunstwerk gewidmet, ebenso wie echten Nobelkarossen. In der Wahl ihrer Techniken ist die Künstlerin nicht weniger vielseitig: Sie malt Aquarelle und Pastelle, Zeichnungen und Bilder in Tusche, Kohle oder Bleistift. Was nicht zu sehen ist, sind bemalte Tücher und Schals aus Seide.

Ihre Vita verrät: Heike Espenhain wurde 1967 in Leipzig geboren und absolvierte ab 1983 eine Ausbildung zur Goldschmiedin mit intensiver Zeichenausbildung. Seit 1998 betreibt sie in Machern ein offenes Atelier, ist seit 2000 als freiberufliche Malerin aktiv. Seit einigen Jahren ist die Künstlerin auch als Autorin tätig, schreibt Kindergeschichten und Gedichte. Seit 1999 stellt sie regelmäßig in mehreren Bundesländern aus. Ihre Arbeiten befinden sich in Privatbesitz und in öffentlichen Räumen.

Projekte für und mit Kindern liegen ihr besonders am Herzen. Auch in Nordsachsen wird Haike Espenhain von Schulen und Einrichtungen gern zu Lesungen eingeladen.

Die Ausstellung kann bis 21. Juni 2018 zu den Öffnungszeiten in den Räumlichkeiten der Torgauer Verlagsgesellschaft, in der Elbstraße 1-3, in Torgau besucht werden.