Naturphänomenen auf der Spur

Mancher, der mit offenen Augen durch den Stadtpark spaziert oder joggt, traut seinen Augen nicht: Seit einiger Zeit schon fangen die Kastanienbäume wieder an zu blühen. Unserem Leser und Naturfreund Harald Alex ist dies sehr wohl aufgefallen. Deshalb hat er die Kamera gezückt und wunderschöne Aufnahmen an die Heimatzeitung geschickt. Allerdings sagt er: „So schön, wie das aussieht, ist es eigentlich nicht. Diese Bäume sind durch Befall mit der Kastanienminiermotte so geschädigt, dass sie bereits im August alle Blätter abgeworfen haben. Mit dem ersten Herbstregen ,fühlen‘ sie sich bereits wieder im Frühling und treiben aus. Leider werden diese Blätter und Blüten im kommenden Winter erfrieren und die Kastanien müssen im Frühjahr wieder neue Blätter bilden.“

Ein weiteres Foto stammt aus seinem Garten von der ersten Blüte einer herbstblühenden Schneeglöckchenart. Dazu erklärt Harald Alex: „Dieses ,Königin-Olga-Schneeglöckchen‘ stammt ursprünglich aus Griechenland und blüht von Natur aus im Herbst. Jetzt entwickeln sich nur die Blüten, die Blätter wachsen erst im Frühjahr. Im letzten Jahr hatte ich eine Zwiebel davon, und in diesem Sommer habe ich gezielt danach gesucht und bin in Schottland, Bremen und Berlin bei Schneeglöckchengärtnern fündig geworden. Neun Zwiebeln davon komplettieren jetzt meine Schneeglöckchensammlung, die auf etwa 100 Sorten angewachsen ist, die meisten davon blühen aber im Februar/März!