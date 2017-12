Neue Bäume und Sträucher

Dommitzsch. Bäume wurden am Freitag angeliefert – bezogen von der Firma ST GrünBau GmbH. Der Arbeitseinsatz selbst fand dann am Samstag von 9 bis 12 Uhr statt. Etwa 15 Muttis und Vatis und freiwillige Helfer, fast alles Vereinsmitglieder, packten tatkräftig an.



„Unser Planer für den Schulhof, Herr Stoppel von HGS-Freiraumplanung Mahlitzsch, war mit vor Ort und wir setzten die Bäume und Sträucher nach seinen Angaben“, beschreibt Christian Kurth den Ablauf. Es wurden vier Bäume gepflanzt: Purpur-Kastanie, Winterlinde und zweimal Rotdorn. Die Bäume sind jetzt schon etwa vier Meter hoch. Des Weiteren kamen 35 Hainbuchen in die Erde – daraus soll eine Hecke entstehen – und etwa zehn Stäucher (unter anderem Hartriegel, Haselnuss, Flieder und Felsenbirne). „Unterstützung erhielten wir von Herrn Matay, der mit dem Minibagger die Pflanzlöcher für die Großbäume aushob“, so Kurth.



Die nächste Aktionen steht schon fest. Es sollen noch im Winter Hackschnitzel unter die Pflanzen gebracht werden, erst dann ist die Pflanzaktion abgeschlossen. Im Frühjahr, wenn die Pflanzen ausgeschlagen haben, soll noch ein kleines Fest stattfinden, wo alle Strauchpaten eingeladen werden und die Bäume offiziell der Schule übergeben werden. Der Verein „GROSS stärkt klein“ hatte in diesem Jahr bei der Aktion „Wir Packen’S an!“ den 1. Platz belegt.