Neue Erkenntnisse zur Schießerei

Torgau. Der nach den Schüssen auf dem Torgauer Markt in Untersuchungshaft genommene 27-Jährige ist wieder auf freiem Fuß. Wie sein Anwalt, Dr. Carsten Pagels, der TZ mitteilte, „wurde mein Mandant am letzten Freitag nach knapp drei Wochen Gefängnis aus der U-Haft entlassen. Die Staatsanwaltschaft hat weiter ermittelt und sieht ihn zwischenzeitlich wohl nicht mehr als mutmaßlichen Schützen an.“

Am 11. Juli hatte die Torgauer Zeitung über das Tatgesehen auf dem Torgauer Marktplatz in der Nacht des 7. Juli 2017 berichtet. Dort hatte es Schüsse gegeben, durch die ein Mann schwere Verletzungen erlitten hatte. Damals hieß es unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft: „Ein Tatverdächtiger (27 J.), der nach den bisherigen Ergebnis der Ermittlungen als mutmaßlicher Schütze anzusehen ist, befindet sich seit dem 10. Juli in Untersuchungshaft“. Dr. Carsten Pagels beschreibt die Geschehnisse, die zur Verhaftung führten, so: „Mein Mandant war freiwillig und in meiner Begleitung zur Polizei gegangen, nachdem er erfahren hatte, das er gesucht wird.“ Die Entwicklungen zu Gunsten seines Mandanten erklärt der Anwalt so: „Offensichtlich hat die Staatsanwaltschaft nunmehr eine andere Person als dringend Tatverdächtigen im Visier, die sich zwischenzeitlich bereits in Untersuchungshaft befindet.“ Eine entsprechende Nachfrage der Torgauer Zeitung bei der zuständigen Staatswaltschaft in Leipzig harrt noch ihrer Beantwortung.