Neue Hoffnung für alte Schule

Belgern. Diese Information hütete die Belgern-Schildauer Verwaltung bis zuletzt. Selbst die Stadträte staunten in der vergangenen Woche nicht schlecht. Während einer nichtöffentlichen Stadtratssitzung lüftete Bürgermeisterin Eike Petzold das Geheimnis. Es war eine Nachricht, die ganz Belgern erwartungsvoll dreinblicken lässt: Für die 2006 geschlossene Mittelschule „Juri Gagarin“ gibt es wieder Hoffnung. Die evangelische Schulgemeinschaft Niederlausitz gGmbH ist daran interessiert, das Haus im kommenden Jahr als Freier Träger wieder in Betrieb zu nehmen.



Wie Belgern-Schildaus Bürgermeisterin Eike Petzold gegenüber der Torgauer Zeitung erklärte, liefen die Gespräche hierzu seit dem vergangenen Herbst. Eher zufällig sei man dabei mit der Schulgemeinschaft aus Doberlug-Kirchhain in Kontakt gekommen. Diese betreibe bereits sieben vergleichbare Einrichtungen im Südbrandenburgischen. Insgesamt verfüge der Träger über eine zwölfjährige Erfahrung auf jenem Sektor.

Nun will Geschäftsführer Stefan Branig auch in Nordsachsen Fuß fassen. Wie er gestern gegenüber der Torgauer Zeitung erklärte, wolle man am 26. Februar, 19 Uhr, einen entsprechenden Informationsabend anbieten. Bürgermeisterin Petzold hält hierfür den Bürgersaal auf dem Belgeraner Markt frei. Ziel des Abends solle es sein, dass der Freie Träger ein erstes Feedback auf die Idee, die Rolandstadt wieder zu einem Oberschulzentrum werden zu lassen, bekommt.



Wie Branig erklärte, peile die Schulgemeinschaft ab 2019 die Aufnahme des Unterrichts mit einer ersten 5. Klasse an. Ziel seien 20 bis 24 Schüler. Eike Petzold sieht gute Chancen, jene Marke zu erreichen. Man müsse bedenken, dass aus Belgern zahlreiche Oberschüler nach Strehla und Torgau fahren. Hinzukäme ein Schülerpotenzial aus den Bereichen Dahlen, Cavertitz, Schildau oder gar Torgau. Laufe alles nach Plan könnte die Oberschule bereits im Jahre 2022 zweizügig betrieben werden.

Im November 2017 hatten sich Vertreter der Schulgemeinschaft vor Ort über die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten informiert. Im Dezember stellte die Belgern-Schildauer Verwaltung anhand der letzten Abrechnungen 2006 sämtliche Verbrauchsdaten der alten Schule dem Träger zur eigenen Kalkulation zur Verfügung.



Stefan Branig hatte gegenüber den Stadträten betont, wie wichtig er die Rückendeckung aus dem gesamten Gremium erachte. Wenn sich nur die Hälfte für das Projekt ausspreche, werde man von dem Projekt Abstand nehmen. Doch davon war nach Angabe Petzolds am vergangenen Mittwoch nichts zu spüren. Im Gegenteil. Das Angebot sei bei allen Räten auf Zustimmung gestoßen, zumal sich die Kostenfrage für die Stadt nur am Rande stelle. „Wir werden, sofern wir uns alle einig sind, noch in diesem Jahr die Herrichtung des Schulumfelds, des Sportplatzes sowie des Hartplatzes in Angriff nehmen“, sagte Petzold. Zudem ist vormittags auch an eine Nutzung der Stadthalle bei bestimmten Sportarten gedacht. „Da sehe ich überhaupt keine Probleme“, zeigte sich Petzold optimistisch.



Die Schulgemeinschaft werde die laufenden Betriebskosten für die Schule übernehmen sowie ein Nutzungsentgelt an die Stadt zahlen. Darüber, wie hoch Letzteres sein werde, müsse der Stadtrat aber erst noch befinden. Petzold glaubt allerdings nicht, dass diesbezüglich dem Projekt noch Steine in den Weg gelegt werden. „Wir wollen doch nichts damit verdienen. Uns geht es darum, wieder eine Schule im Ort zu haben, wovon unter anderem auch die Vereine profitieren werden“, sagte sie.



Die Schulgemeinschaft will in Belgern verstärkt auf die sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) setzen. Dabei soll die musische Bildung nicht zu kurz kommen. Anders als beispielsweise bei dem Torgauer Pro-Montessori-Verein könnten die Schüler in Belgern auch ihre Abschlussprüfungen ablegen.

Für die Archäologen, die sich derzeit noch im Objekt befinden, werde sich nach Angabe Petzolds vorerst nichts ändern.