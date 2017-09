Neue Instrumente für Schalmeien

Sven Kaminski, Geschäftsführer des Kreissportbundes Nordsachsen, ließ es sich nicht nehmen, dem Schalmeien-Nachwuchs persönlich ein Instrument zu überreichen, das zu 50 Prozent vom Landessportbund Sachsen gefördert wurde. Madlen Daume durfte die nagelneue 8-fach Begleitung sofort ausprobieren und war begeistert.

Zur Verwunderung der Musikanten trat kurze Zeit später auch Detlef Bölke vom gleichnamigen Ingenieur- Bauleitungsbüro mit einem Instrument vor das Orchester. Er war beim Schalmeienfest so begeistert vom Auftritt des Schülerorchesters und der Rasselbande der Schalmeien, dass er spontan das Versprechen gab: „Das IBL Bölke sponsert euch ein Instrument!“ Martina Saalbach nahm mit feuchten Augen die neue chromatische Sopranschalmeie für den Nachwuchs in Empfang.

Bei den Schalmeienmusikanten Langenreichenbach musizieren aktuell 37 Schüler im Alter von 6 bis 18 Jahren in der Rasselbande und im Schülerorchester und freuen sich darauf, die neuen Instrumente bei den nächsten Auftritten zu spielen.