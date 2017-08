Neue Runde für "Wir Packen'S an"

Am 19. August startet die Herbstauflage der gemeinsamen Aktion von Sparkasse Leipzig und Torgauer Zeitung. Es geht wieder um insgesamt 12 000 Euro für gemeinnützige Projekte in der Region.

Torgau. Am 19. August startet die Bewerbungsfrist für die Herbstauflage der Aktion „Wir Packen‘S an“, bei der es um insgesamt 12 000 Euro aus dem Zweckertrag der Sparkasse Leipzig geht, die an Vereine und Institutionen in der Torgauer Region ausgeschüttet werden.

Gemeinsam suchen Sparkasse Leipzig und Torgauer Zeitung nun bis zum 5. September spannende und vor allem nachhaltige Projekte. Bewerbungen sollen im Internet abgegeben werden. Der entsprechende Link befindet sich am Ende dieses Beitrags.

Wichtig sind eine detaillierte Projektbeschreibung und Kostenplanung. Aus allen Einsendungen wählt die Jury sechs Projekte aus, die in der TZ vorgestellt werden. Diese Projekte haben bereits 1000 Euro sicher. Anschließend entscheidet ein Telefon-Voting darüber, welche drei Projekte auf 4000, 3000 beziehungsweise 2000 Euro aufgestockt werden.

Anmeldung hier: http://wir-packens-an.tz-mediengruppe.de/