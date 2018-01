Neue Spenden und Freude bei den Bikern

Nach dem Bericht über das Vorhaben der Motorradgruppe in der Torgauer Zeitung am vergangenen Mittwoch meldeten sich mehrere Leser bei dem ersten Ansprechpartner der Truppe. Die Biker planen am 1. April eine Tour durch Nordsachsen. Verkleidet als Osterhasen möchten sie in verschiedenen Kinderheimen der Region Station machen und die Kleinen mit Geschenken überraschen. Dafür baten beziehungsweise bitten die Mitglieder um Spenden - sowohl finanzieller als auch materieller Art.

„Gleich am Donnerstag haben drei Personen bei mir angerufen, die gerne etwas spenden möchten. Außerdem hat ein Kinderheim darum gebeten, dass wir die Kinder dort zu Ostern besuchen“, berichtet Jens Müller. Der 36-Jährige war es auch, der auf die originelle Idee kam. Diese entstand einen Tag vor Weihnachten 2017. Am 23. Dezember starteten rund 30 Mitglieder verkleidet als Weihnachtsmänner und Rentiere eine Motorradtour durch Torgau. Die Kostüme sorgten an diesem Tag vor allem bei Kindern für strahlende Augen. Genau diese Freude wollen die Knieschleifer Nordsachsen auch am 1. April bei den Kleinen in den Kinderheimen hervorrufen.