Neue Voliere für das Tierheim Arzberg

Arzberg/Beilrode. In die Reihe der großzügigen Spender, die für die Realisierung des Projekts so bitter nötig sind, hat sie kürzlich Hendrik Brunn, der seit 2003 die Land-Apotheke in Beilrode führt, eingereiht. Jedes Jahr im Dezember verschenkt er Kalender an seine Kunden. Im vergangenem Jahr hat er dabei um eine kleine Spende gebeten, um den Verein zu unterstützen. 500 Kalender gingen so über die Ladentheke. „Unsere Filiale in Prettin hat das eingenommene Geld der örtlichen Kindertagesstätte gespendet. Wir in Beilrode haben uns für das Tierheim Arzberg entschieden, weil wir schon seit Jahren guten Kontakt zu den Mitarbeitern haben und jede Spende hier benötigt wird. Welchem Verein das gespendete Geld der Kalender für 2018 zugute kommt, haben wir bisher noch nicht entschieden“, so Hendrik Brunn.



Zu den Unterstützern des Heims gehören auch die Raiffeisenbank, ein Bauunternehmen und viele Spender kleinerer Beträge. „Das Geld ermöglicht es uns, die Materialien zu finanzieren. Gebaut wird die Voliere von Dieter Powa, einem Mitglied des Arzberger Igel- und Naturfreundevereins aus Torgau. Grund für den Ausbau des Geheges ist, den Tieren einen angenehmen Lebensabend zu gestalten“, sagt Vereinsvorsitzende Vera M. Besler. Bisher befinden sich die Tiere in Boxen, von denen sie nicht viel von der Natur mitbekommen. Tauben, Kanarienvögel, Wellensittiche und Hasen sollen hier untergebracht werden.



Wenn noch etwas Geld übrig bleiben sollte, wissen die Mitglieder bereits jetzt, was damit geschehen soll. Denn es mussten alle Igelauswilderungsgehege, die vor 13 Jahren gebaut wurden, abgerissen werden. „Das Holz war marode. Sie konnten nicht mehr eingesetzt werden. Die neuen werden von Dieter Powa so gebaut, dass sie mobil genutzt werden können. Sollten sie eine Zeit lang nicht benötigt werden, lassen sie sich wegpacken und vor Wind und Wetter schützen.“



Auch eine weitere gute Nachricht gab es vor Kurzem für das Tierheim. Die sogenannten „Handwerker-Bullen“, bestehend aus mehreren Handwerksbetrieben, die im Red-Bull-Verein Mitglied sind, wollen ehrenamtlich das Tierheim unterstützen. Neben den Holzhütten, die zu streichen sind, soll mit ihrer Hilfe auch die etwa 160 Quadratmeter große Dachfläche des Katzenfreigeheges ausgebessert oder erneuert werden. Dieses aus Lichtbahnen bestehende Dach hat durch Hagelstürme einige Löcher bekommen, durch die es tropft und die Möbelstücke darunter geschädigt werden.



Doch nun kümmert sich Dieter Powa erst einmal um die Voliere, die etwa drei Meter lang und 1,50 Meter breit werden soll. In wenigen Tagen will er mit dem Bau für die Tiere beginnen. Kristin Engel