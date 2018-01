Neuer Einsatz-Flitzer für Feuerwehr

Sitzenroda. Die Freude stand den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sitzenroda ins Gesicht geschrieben, als sie am vergangenen Sonnabend einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) erhielten. Die Übergabe nahm Belgern-Schildaus Bürgermeisterin Eike Petzold persönlich vor und überreichte die Fahrzeugschlüssel an Christian Schmidt, den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Sitzenroda. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen VW T 5. In ihm findet eine komplette Gruppe Platz, es können insgesamt neun Personen befördert werden. „Das Fahrzeug findet seinen Einsatz sowohl für die aktiven Kameradinnen und Kameraden als auch für die Jugendfeuerwehr“, erläuterte Christian Schmidt. Im Einsatzfall können mit dem T 5 beim Notwendigkeit auch Einsatzkräfte an den jeweiligen Einsatzort nachgefordert werden. Der Wagen soll zudem auch für die Personenbeförderung zu Lehrgängen und Wettkämpfen dienen. Beschafft wurde der T 5 aus Parchim, wurde für seinen künftigen Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr in Sitzenroda entsprechend eingerichtet. Die feierliche Übergabe wurde übrigens unter Anwesenheit zahlreicher Sitzenrodaer beim hiesigen Glühweinfest am Sitzenrodaer Sportplatz vorgenommen.

Dieses findet bereits seit mehr als zehn Jahren regelmäßig in Sitzenroda statt und soll auch künftig fortgesetzt werden. „Es wird gut von den Bewohnern angenommen und aktiviert das Dorfleben. Im Vergleich zu den Pokalläufen kann dies mit geringem Aufwand von den Feuerwehrkameraden vorbereitet werden“, so Christian Schmidt. Angefangen hatte vor all den Jahren alles auf der Bockwiese. Später zog das Glühweinfest auf den Sportplatz um. „Hier sind sanitäre Anlagen, Bungalows und Infrastruktur vorhanden. Daher sind wir dankbar darüber, dass wir das Gelände von der Stadtverwaltung nutzen dürfen.“ Neben den Sitzenrodaern waren auch viele Kameraden der befreundeten Wehren erschienen. Für die Kleinen gab es eine Vorführung der Kleinlöschgeräte.

„Wir wollen den Kindern zeigen, wie die Feuerlöscher richtig funktionieren, um sie so vielleicht mal an die Jugendfeuerwehr heranzuziehen“, sagt Kamerad Lutz Engel. Hier wird immer Nachwuchs gesucht. Rund 20 Kinder befinden sich derzeit in der Jugendfeuerwehr in Sitzenroda, die von Jugendwärtin Milena Bürger betreut wird. Noch bis in die Abendstunden verbrachten die Sitzenrodaer beim Glühweinfest eine angenehme Zeit und nutzten die Gelegenheit, mit ihren Nachbarn ins Gespräch zu kommen.

Die nächste große Veranstaltung ist der Schlagerfasching am 27. Januar, bei dem die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr tatkräftig mit anpacken.