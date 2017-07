Neuer Fischimbiss kurz vor der Eröffnung

Der neue Fischkiosk vor den Toren Torgaus nimmt Formen an. „Mitte August werden wir ihn eröffnen. Das genaue Datum können wir noch nicht sagen“, erklärt Georg Stähler, Inhaber der Teichwirtschaften Wermsdorf-Torgau.

Die Arbeiten am meist überdurchschnittlich besuchten Verkaufstand neben dem Areal des Kreisverkehrs an der B182 in Nähe der Aufzuchtteiche laufen planmäßig. Derzeit wird die Kühleinrichtung einschließlich Elektrik für das neue Gebäude installiert. Dabei läuft die Versorgung der Kunden am alten Stand, der sich direkt neben dem Neubau befindet, trotz der Bauarbeiten ohne Beeinträchtigungen weiter.

Wahrscheinlich werden die Toiletten sogar eher in Betrieb genommen. Es wurde ein WC für die Mitarbeiter des Fischkiosks und eins für die Kunden gebaut. Das ist neu, denn Toiletten standen seit der Eröffnung des Kiosks im Jahr 1992 nicht zur Verfügung. Sie befinden sich außerhalb des Neubaus.

Bisher nahmen zahlreiche Kunden bei schlechterem Wetter Getränke und Speisen in ihren Autos ein oder verzehrten sie später zu Hause. Ganz harte Typen haben sich von Wind, Eis und Regen nicht abschrecken lassen und sogar auf den Bänken neben dem alten Kiosk gegessen. Das wird zwar auch in Zukunft möglich sein. „Aber wir haben mit dem neuen Verkaufsstand eine Schlechtwettervariante parat. Unsere Kunden können im neuen Raum, der sich direkt neben dem alten Kiosk befindet, ihre Essen einnehmen.

Dafür werden wir 20 Plätze schaffen. Ob unsere Gäste dann stehen oder sitzen können, haben wir noch nicht entschieden“, sagt Fischereichef Stähler (63) und fügt an: „Die Sitzplätze außerhalb der neuen Verkaufsstelle werden so gestellt, dass die Kunden einen schönen Ausblick zu unserem Aufzuchtteich haben.“ Der Belag des von zahlreichen Gästen genutzten großen Parkplatzes wird auch in Zukunft laufend geglättet.

Für Laufkundschaft, die auf der B182 unterwegs ist, besteht die „Gefahr“, den Fischverkaufsstand zu übersehen, weil ihnen die Bepflanzung des Kreisverkehrs die Sicht dorthin nimmt. Dafür ein Hinweisschild anzubringen, ist nicht ganz so einfach, weil es eine Bundesstraße ist. Eine solche Tafel müsste mindestens 40 Meter entfernt vom Fischimbiss aufgestellt werden. Für Stähler offenbar kein großes Problem: „Die meisten Leute wissen doch nach so vielen Jahren inzwischen, dass sie hier tagsüber speisen können.“

Die beste Werbung für den Torgauer Fischimbiss verrät der Fischerei-Chef: „Bei uns essen zahlreiche Lkw-Fahrer und Handwerker. Damit wissen auch die anderen Leute: Hier kann ich gut und preiswert essen. Zudem sind genügend Parkplätze vorhanden. Durch die vielen Kunden ist zudem stets frischer Fisch gewährleistet.“

Gegessen wird vor allen Seefisch in allen Varianten. Doch es kann ebenso heimischer Fisch verspeist werden. „Wir bieten Filet vom Karpfen und Forelle aus unseren eigenen Gewässern an“, sagt Stähler stolz.