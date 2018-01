Neuer Job in Aussicht

„Bereits am Freitag, als der Artikel in der Zeitung erschien, stand unser Telefon kaum eine Minute still. So viele wollen Thomas B. helfen. Die Anteilnahme ist wirklich überwältigend“, freut sich die Rechtsanwältin. Fast jeden zweiten Tag bringen ihr Mann und sie eine Ladung Spenden bei dem Torgauer vorbei. „Er ist stets sehr dankbar. Bisher wurden größtenteils Kleidung, Hygieneartikel, Bettwäsche und Essen abgegeben. Mit diesen Dingen ist er nun erstmal komplett ausgestattet.“

Trotzdem seien Spenden nach wie vor willkommen. Jeder könne einfach bei der Rechtsanwaltskanzlei Krause anrufen und bei Diana Krause nachfragen, was dem ehemaligen Obdachlosen noch von Nutzen sein kann. Sehr nützlich wäre momentan ein gebrauchtes Fahrrad. „Nach der Veröffentlichung des Artikels hat sich jemand von der Firma HIT Holzindustrie Torgau bei mir gemeldet. Bereits am Mittwoch hatte Thomas B. ein Vorstellungsgespräch und die Chancen stehen sehr gut, dass er die Stelle bekommt.“ Den Weg zur Arbeit würde er im Falle einer Zusage gerne per Fahrrad zurücklegen.

Doch das ist nicht die einzige erfreuliche Nachricht. Es hatte sich auch eine Torgauer Allgemeinärztin bei der Rechtsanwältin gemeldet, die den 46-Jährigen als Patienten aufnehmen möchte. Außerdem erklärte sich eine Frau bereit, den Jahresbeitrag für die Stadtbibliothek in Torgau zu übernehmen, da ein großes Hobby von ihm das Lesen ist. „Daran merkt man, dass sich die Leute wirklich Gedanken machen. Viele haben ihm sogar Briefe geschrieben und darin ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht. Das hat ihn sehr bewegt.“