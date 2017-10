Neuer Kardiologie-Chef setzt auf Ganzheitlichkeit

Dr. med. Michael Kirchhof ist der neue kardiologische Chefarzt an der Median Christiaan-Barnard-Klinik Schmannewitz. Der 45-Jährige übernahm die Nachfolge von Privatdozent Dr. med. Rolf Radke, der in den Ruhestand ging. „Ich möchte gute Medizin machen – neben allen betriebswirtschaftlichen Erwägungen, die heute nötig sind, möchte ich vor allem gute Medizin machen“, so lautet die Antwort auf die Frage, worauf er besonders Wert lege in seiner neuen Funktion. In der Median Christiaan-Barnard-Klinik arbeitete Dr. med. Michael Kirchhof bereits ein Jahr als Oberarzt. Er wisse, dass es ihm hier möglich ist, „gute Medizin“ zu machen, dabei den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen und einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. Neben der „Apparatemedizin“ gehe es ebenso um die menschliche Zuwendung.

Aus der Vita

Dr. Kirchhof studierte von 1992 bis 1998 Medizin an der Universität Leipzig. Er arbeitete nach dem Examen am Herzzentrum Leipzig, wechselte 2003 zum Diakonissenkrankenhaus Leipzig und wurde dort 2005 Facharzt für Innere Medizin. Danach ging er an das St. Elisabeth-Krankenhaus in Halle/Saale, erwarb die Zusatzbezeichnung für Diabetologie und kehrte 2009 als Oberarzt auf die kardiologische und geriatrische Station des Diakonissenkrankenhauses Leipzig zurück. 2011 erhielt er die Schwerpunktbezeichnung „Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie“.

Vor seinem Wechsel nach Schmannewitz war Dr. Kirchhof für sechs Monate Leitender Oberarzt am Martha-Maria-Krankenhaus in Halle (Saale). In Schmannewitz möchte er sein umfangreiches kardiologisches Wissen einbringen. Die diabetischen kardiologischen Patienten gehören zu einem seiner Schwerpunkte.

Stetige Weiterbildung im Focus

„Das Haus ist gut aufgestellt, es liegt schön gelegen im Grünen, das Betriebsklima ist gut – und ich bin hier sehr freundlich aufgenommen worden. Außerdem bietet mir das Unternehmen Median gute Weiterbildungsmöglichkeiten“, wertet Dr. Kirchhof. Der gebürtig aus Wolfen in Sachsen-Anhalt stammende Arzt wohnt in Leipzig und pendelt jeden Tag 50 Minuten nach Schmannewitz. In seiner Freizeit spielt der Vater dreier Kinder gern Schach. „Wir freuen uns sehr, dass wir Dr. Kirchhof als Chefarzt der Kardiologie gewinnen konnten “, erklärt Pierre A. Reiter, Kaufmännischer Leiter des Hauses.

Info:

Die Median Christiaan-Barnard-Klinik Schmannewitz bietet kardiologische, onkologische und psychosomatische Behandlungen. „Fachärzte für Innere Medizin und Psychosomatik erweitern das Leistungsspektrum und erlauben es, individuell abgestimmte Behandlungspläne nach einem ganzheitlichen Konzept zu realisieren“, so heißt es in der Klinik-Präsentation. Spezialisiert hat sich die Einrichtung auf die Transplantationsmedizin, besonders in der Betreuung von Patienten mit Links- und Rechtsherzunterstützungssystemen (LVAD oder RVAD, sogenannte Kunstherzpatienten), und gilt als führend in der Nachsorge lungen-, herz- und stammzelltransplantierter Patienten. Dabei arbeitet die Klinik in enger Kooperation mit dem Herzzentrum Leipzig, dem Herzzentrum Dresden, dem MediClin Herzzentrum Coswig und der Universität Jena zusammen.