Neuer Städteexpress in Kleinformat

„Schau dir den Zug an, Mama“, sagt der dreijährige Tobias und zeigt auf einen Miniaturzug, der gerade an ihm vorbei fährt. Er ist besonders von den langen Zügen begeistert. Der Junge macht große Augen und weiß gar nicht, wo er zuerst hinsehen soll. So viele Züge und Details gibt es bei der Modelleisenbahn-Ausstellung in der Leipziger Straße in Torgau zu entdecken. Er und seine Familie sind aus Beilrode nach Torgau gekommen, um sich hier umzusehen.

Fasziniert schaut sich die dreijährige Milena die kleinen Figuren an den Bahngleisen und auf der gesamten Anlage an. Papa André Göbel aus Zinna trägt sie auf dem Arm, damit sie alles besser sehen kann. „Die Kleine wollte unbedingt die Ausstellung sehen. So haben wir den Besuch in Torgau noch mit einem kleinen Spaziergang verbunden. Es ist gar nicht so einfach, die ganzen Details zu sehen. Doch wir haben schon den Affen an der Brücke gefunden.“

Der ehemalige Vorsitzende des Torgauer Modellbahnvereins, Manfred Regestein, zeigt sich zufrieden über die Besucherzahl. Er ist hauptsächlich im hinteren Teil der Ausstellung anzutreffen, da die Ein- und Ausfahrten des Bahnhofs von Hand gesteuert wird. Bevor die Ausstellung überhaupt eröffnet werden konnte, mussten einige Neuerungen im Elektronikbereich vorgenommen werden. Nur zur Ausstellung im Februar ist auf einem Berggipfel ein Freilichtkino zu sehen. Nach der Ausstellung wird hier wieder die Burg aufgestellt. Zudem schmückt ein neueres Haus in Mittingen, welches eine Leuchtfunktion besitzt, die Ausstellung.

„Dieses haben wir von einer Firma geschickt bekommen, nachdem unser Liebespaar auf dem Berg entwendet wurde“, verrät Vereinsmitglied Axel Richter. Die sogenannte „rollende Landstraße“ – ein Zug, der Lkw transportiert, wird regelmäßig mit neuen Fahrzeugen bestückt. „Einen Städteexpress mit orange-weißen Wagons haben wir uns vor Kurzem angeschafft. Zudem ist der ICE länger geworden. Auch dieser ist nur im Februar bei uns zu sehen, da wir in beiden Ausstellungen verschiedene Epochen darstellen.“ Eine größere Neuheit soll in Kürze in Angriff genommen werden. „Die Umgestaltung von Mittingen“, sagt Axel Richter und spricht dabei von einem Abschnitt in der Mitte der Ausstellung.

Was genau geplant ist, kann man bereits ansatzweise erkennen. Denn ein paar Markierungen an den künstlichen Miniaturfelsen verraten, dass hier etwas geplant ist. Was es genau sein wird, bleibt fürs Erste noch ein Geheimnis. Doch wer die Ausstellung besucht, bekommt von den Mitgliedern vielleicht schon einen kleinen Hinweis. „Wir werden die Umbauarbeiten sicherlich nicht bis zur Dezemberausstellung fertigstellen können.

Wir rechnen etwa mit eineinhalb Jahren“, sagt Manfred Regestein und betont, dass jeden Montag die Möglichkeit besteht, die Vereinsmitglieder um Rat zu fragen. „Dieser Beratungs- und Reparaturservice wird das ganze Jahr über von den Torgauern gut angenommen.“ Am kommenden Wochenende zwischen 13 und 18 Uhr können Besucher die Ausstellung in der Leipziger Straße in Torgau noch besichtigen.

