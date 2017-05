TORGAU Stalker verfolgte junge Frau sechs Jahre Torgau. Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren saß Manfred O. aus einem größerem Ort bei Oschatz wegen Nachstellung seinem „Ziel“ Nina Z. (Namen von der Redaktion geändert) im Torgauer Amtsgericht gegenüber. Dieses Mal wurde er angeklagt, weil der 63-jährige Frührentner der jungen Frau (33) aus Nordsachsen im Areal der Hubertusburg Wermsdorf im Zeitraum vom Dezember 2015 bis März 2016 insgesamt zehnmal nachstellte. mehr…

DOMMITZSCH Fabrikschlot wie ein Mahnmal Maxhütte/Wörblitz. Auch vor 20 Jahren gab es in der Heimatzeitung schon eine Ortsteilserie – damals unter dem Slogan „Die Kleinen chancenlos?-Mini-Dörfer im NTK-Visier“. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Neues Güllelager in Neußen? Kaisa/Neussen. Die Agrargenossenschaft Kaisa denkt über den Bau einer Lageranlage für Gülle und Gärreste auf ihrem Betriebsgelände in Neußen nach. mehr…

TORGAU Bausoldaten in der DDR Torgau. Anknüpfend an den internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerung am 15. Mai zeigt das Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Torgau von heute (18. Mai) bis zum 16. Juli die Sonderausstellung „Bausoldaten in der DDR – Graben für den Frieden?“. mehr…

DOMMITZSCH "Ein Werk im Wandel" Dommitzsch. Die Mitglieder der Dommitzscher Ortsgruppe 4 der Volkssolidarität und die Elsniger Senioren trafen sich kürzlich im Mehrgenerationenhaus, um sich einen Vortrag über das Werk der Vandemoortele Dommitzsch GmbH anzuhören. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Belgern sucht nach Marktstand-Lösung Das Marktstand-Problem hält Beltern weiter in Atem. Vereine, Verwaltung und Stadträte haben nun über Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Welche Ideen dabei vorne lagen, lesen Sie hier: mehr…

NORDSACHSEN Fleischern war nicht alles Wurst Der sächsische Fleischer-Innungsverband hat zur Leistungsschau raffinierter Erzeugnisse nach Köllitsch geladen. Ob der Waschbärschinken und Co. überzeugen konnten, lesen Sie hier: mehr…

NORDSACHSEN Festgottesdienst der Melpitzer Schützen Die Vorbereitungen für das diesjährige Schützenfest der Melpitzer Schützengilde am 27. Mai laufen auf Hochtouren. Schützenkönig Andreas Werner verrät der TZ die Programmhöhepunkte: mehr…

Wollen die Süptitzer nicht in die Landesklasse? Nico Bachmann ist Trainer von Nordsachsenliga-Spitzenreiter SV Süptitz. Im Interview mit der TZ spricht er über den Zustand seines Teams und die Meldung über einen Aufstiegsverzicht. mehr…

Goldmedaillen fest in der Hand des SSCN Sportschiessen. Am vergangenen Wochenende veranstaltete der Schützenkreis Torgau-Oschatz (SK 9) seine jährliche Offene Kreismeisterschaft in den Wurfscheibendisziplinen. Austragungsort war das Areal des Schießsportclubs Neiden 1997. Ausgeschossen wurden die Kreismeister in den Disziplinen Trap , Skeet und Doppeltrap. mehr…

ISAAC-Team mischt prima mit Radsport. Die mit Steher-Europameister von 2016, sprich Stefan Schäfer, verstärkte Elitemannschaft des Torgauer Radsportvereins Team ISAAC Torgau weiß bei der 25. Auflage der Traditionsfahrt in Polen (16.–21. Mai) zu überzeugen. mehr…

Strellner zum Abendspiel heute in Mügeln Fußball. Das Spiel des 23. Spieltages wird bereits am heutigen Freitagabend gespielt. Für beide Teams ist die Saison im Prinzip gelaufen: Der SVMA steht zwar im oberen Tabellendrittel, stagniert aber in seinen Leistungen, kassierte zuletzt drei Schlappen in Folge. mehr…

Frühes Aufstehen war angesagt Gewichtheben. Mit einer starken Nachwuchsmannschaft startete die Abteilung Gewichtheben des SSV 1952 Torgau im niedersächsischen Lüchow beim Pokalturnier. Mit großartigem Erfolg. mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 12. Mai als Download Diese Mal mit:

• Mit einem Ticket von der TZ zur DTM

• Romandebüt von Steffen Weinert mit Verlosung

• 10. Elbaue-Wandertag steuert Aufforstungsdenkmal an

• Tipps für die Wochenendgestaltung mehr…

Die TZ-Historienseite als Downoad In dieser Woche mit folgenden Themen:

• Städtepartnerschaft Torgau und Sindelfingen – vor 30 Jahren fing alles an

• Torgau im frühen 20. Jahrhundert

• Jugend im Krieg

• Aus der Beilroder Dorfchronik mehr…

Vom Ei bis zum Huhn Jede Woche eine neue Meldung. das Hat sich Christian Thiemann vorgenommen. Der Großwiger möchte die Entwicklung eines Eies bis zum ausgewachsenen Huhn mitverfolgen und im wöchentlichen Rhythmus im Internet veröffentlichen. mehr…

Orte - Menschen - Geschichten: Die TZ auf Tour In den kleinen Orten unserer Region tragen sich viele kleine Geschichten zu, die so typisch sind für unsere Heimat. Liebenswert, originell, unerwartet. Die TZ will sie finden und aufschreiben. mehr…

"Wir Packen`S an!" - Frühling 2017 Auch in diesem Jahr eröffnen Sparkasse und Heimatzeitunggemeinnützigen Vereinen, Einrichtungen und Organisationen gleich zwei Mal die Möglichkeit, maximal 4000 Euro für eigene Vorhaben abzuräumen. Insgesamt stehen für die beiden Auflagen 2017 der Aktion „Wir Packens‘S an“ 24 000 Euro zur Verfügung. mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…