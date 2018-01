OSTELBIEN "Die Angebote im Bildungsbereich boomen" Im Lehr-und Versuchsgut Köllitsch ist man nach Angabe von Einrichtungsleiter Ondrej Kunze ohne Probleme über den Jahreswechsel gekommen. mehr…

TORGAU Zwei Drucke als Dankeschön Die Organisatoren des Friedenslaufs 2017 schauten auf Schloss Hartenfels vorbei. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Neujahrskonzert im Klosterhof Der Belgeraner Klosterhof lädt am kommenden Sonntag (14. 1.) zum Neujahrskonzert. mehr…

NORDSACHSEN Marian Wendt als Festredner TZ im Gespräch mit Doreen Onischuk, der Regionalkoordinatorin des Sächsischen Verbandes für Jugendarbeit und Jugendweihe, über die kommenden Veranstaltungen. mehr…

TORGAU Ausschreibung für Heimatpreis 2017 gestartet Torgau. Ab sofort und bis zum 23. März können Vorschläge für den Heimatpreis der Region Torgau-Oschatz 2017 eingereicht werden. Im Jahr seiner 26. Verleihung erfährt der Heimatpreis einige wichtige Neuerungen … mehr…

TORGAU Mit Schulz in den Norden Torgau. Wen einmal der Nordlandvirus gepackt hat, der kommt von der Schönheit des hohen Nordens nicht mehr los. mehr…

MOCKREHNA Schöna gar nicht mehr super? Schöna. Kaum ist das neue Jahr da, gibt’s im Terminplan der Schönaer schon die erste Verschiebung: Das Knutfest in dem kleinen Mockrehnaer Ortsteil muss nach Angabe von Ortsvorsteher Dietmar Kloß sogar schon das zweite Mal vom vorgesehenen Platz weichen. mehr…

TORGAU Unternehmen auf dem Laufenden halten Torgau. Was ist bei der TZ-Mediengruppe los? Welche geplanten Veranstaltungen sind für Unternehmen relevant? Von welchen Aktionen können sie am meisten profitieren? Diese und viele andere Fragen beantwortet zukünftig der neue TZ-Unternehmens-Newsletter. Die Heimatzeitung sprach hierfür mit Nicole Steeg, die das Projekt betreut. mehr…

Ritz behielt die Nerven und machte das Ding rein Handball. In der Bezirksklasse der Männer kämpfte der VfB Torgau gegen den Verein Lok Mitte Leipzig III. Besonders gegen Ende der Partie wurde es in der Sporthalle am Wasserturm noch einmal extrem spannend. mehr…

VfB-Zwerge steigerten sich von Minute zu Minute Handball. Am vergangenen Samstag stand für die Jüngsten des VfB Torgau das erste von drei Turnieren im Januar auf dem Programm. Im Aufsetzerball und Minihandball trat man unter anderem gegen die LSG Löbnitz an. mehr…

Zur Halbzeit war bereits alles entschieden Handball. Der SV Roland Belgern trat am Samstag in der Kreisliga der Männer gegen den HV Böhlen an. Dabei blieb der Rolandstädter Verein jedoch ohne eine Chance und unterlag schlussendlich auch deutlich. mehr…

Spielgemeinschaft verpasst knapp Platz 3 Fußball. Beim Turnier der C-Junioren des 16. Roland-Hallen-Cups lieferten sich der SV Roland Belgern und die SpG aus Dommitzsch, Süptitz und Schildau ein packendes Duell. Den Turniersieg holte sich am Ende jedoch ein Anderer. mehr…

1862erinnen schmettern sich in die 3. Runde Volleyball. Bevor es zum Final-Four geht, stand am vergangenen Wochenende erst einmal ein Heimspiel für den TSV 1862 Schildau auf dem Plan. Die Handball-Frauen schlugen sich in dieser 2. Pokalrunde äußerst gut. mehr…

