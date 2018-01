Neujahrskonzert im Klosterhof

Belgern. Unter dem Titel „Das alte Jahr vergangen ist“ lassen ab 17 Uhr Thomaskantor Gotthold Schwarz (Bass) und Hildegard Saretz (Cembalo) Geistliche Lieder erklingen.

Die protestantische Kirchenmusik verfügt mit jenen Geistlichen Lieder über einen großen Schatz. Martin Luther selbst erschuf die Texte und Melodien von mehr als 30 Chorälen. Sein Aufruf, geistliche Lieder zu dichten, führte zu einer herausragenden Entwicklung des Geistlichen Kunstliedes, das die Programmfolge des Konzertes aufnimmt.



Thomaskantor Gotthold Schwarz ist Bassbariton und Dirigent. Nach seinem Studium begann er eine rege Solistentätigkeit, vor allem als Kantaten- und Oratoriensänger. Schwarz trat zusammen mit vielen namhaften Ensembles und Dirigenten auf, so zum Beispiel mit John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe, Peter Schreier, Martin Haselböck, dem Leipziger Thomanerchor, dem Gewandhausorchester und dem Dresdner Kreuzchor. Er konzertierte bei den Salzburger Festspielen, im Wiener Musikverein sowie in den USA, Finnland und Japan.



Bereits seit den 1980er Jahren trat Gotthold Schwarz auch als Chorleiter und Dirigent in Erscheinung. So rief er 1990 die der Förderung Alter Musik verpflichtete Leipziger Musikgesellschaft ins Leben, deren künstlerischer Leiter er ist. Außerdem leitet er die Ensembles der Musikgesellschaft Concerto vocale Leipzig (gegründet 1984) und Sächsisches Barockorchester (gegründet 1989/90). Beide sind der Alten Musik, der historischen Aufführungspraxis und ihrer Verbindung von Gesang und instrumentaler Musik verpflichtet. Am 9. Juni 2016 wurde er in das Amt des Thomaskantors berufen.



Hildegard Saretz studierte an der Hochschule für Kirchenmusik in Halle, anschließend Klavier und Korrepetition an der Leipziger Musikhochschule. Die Auseinandersetzung mit Alter Musik führte sie 1994 zu der Entscheidung, ihre Ausbildung durch ein Zusatzstudium im Fach Cembalo bei Professor Nicolas Parle am selben Institut zu ergänzen. In Meisterkursen bei Jesper Christensen und Johann Sonnleitner vertiefte die Torgauerin ihre Fähigkeiten in der Praxis des stilgetreuen Generalbassspieles.



Hildegard Saretz arbeitet freischaffend mit Ensembles wie der Chursächsischen Capelle, dem Chemnitzer Barockorchester und der Capella de la Torre zusammen. Als Leipziger CembaloDuo führt sie eine rege Konzerttätigkeit mit der Cembalistin Michaela Hasselt aus. Eine intensive Zusammenarbeit verbindet sie auch mit dem Violinvirtuosen Bernhard Forck.