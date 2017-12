Neun Neue führen durch die Stadt

Torgau. Im Lutherjahr kamen besonders viele Gäste nach Torgau, um sich in der historischen Altstadt umzusehen und die Geschichte in sich aufzusaugen. Eine große Hilfe waren dabei die Torgauer Stadtführer. Neun neue absolvierten im laufenden Jahr ihre Prüfung und begleiteten ihre ersten Gruppen durch die alte Residenzstadt.

Acht davon waren bei der Feierstunde der Stadtführer am vergangenen Donnerstag im Torgauer Rathaus und ließen sich mit Renate Mühlner (2.v.l., Geschäftsführerin Torgauer Tourismus & Bäder GmbH), Oberbürgermeisterin Romina Barth (5.v.r.) und TIC-Managerin Anja Bauermeister (r.) vor ihren routinierten Kollegen ablichten: Dr. Ursula Roscher, Birgit Wöste, Knut Häckel, Solveig Schulz, Jörg Steiner, Maria Nesterov, Karl Nowack und Annika Stöber (v.l.).

Es waren vielleicht erwartbare, aber trotzdem nicht weniger beeindruckende Zahlen, die von der Oberbürgermeisterin übermittelt wurden. Das Lutherjahr war für den Tourismus in Torgau ein Zugpferd ohnegleichen. Nicht mal im Jahr der 2. Sächsischen Landesausstellung 2004 auf Schloß Hartenfels nahmen so viele Gäste an Stadtführungen durch die Große Kreisstadt teil, wie nun, erklärte Romina Barth. Während es damals 28 037 Gäste waren, sind es bereits bis Ende Oktober dieses Jahres 28500 Touristen gewesen.

Zum Vorjahr ist das eine Steigerung um rund 30 Prozent. Geschehen ist dies in 1501 Führungen. Auch bei der amtlich erfassten Übernachtungsstatistik – alle Beherbergungseinrichtungen mit mehr als zehn Betten fallen dort hinein – kann Torgau ein großes Plus aufweisen und eine Steigerung von 13,3 Prozent vermelden.

Vor dem Blick nach vorne ist der Torgauer Tourismusbranche aber trotzdem nicht bange, auch wenn die Ergebnisse aus 2017 schwer zu wiederholen sein werden. Das Thema Reformation spielt in den Planungen der Stadtführer auch im kommenden Jahr eine tragende Rolle. Die Vorbereitungen für den Tag der Sachsen und die Landesgartenschau 2022 sind aber auch bereits in vollem Gange.