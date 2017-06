Nicht nur für Schalmaienfans ein Muss

Langenreichenbach. Das gesamte Wochenende stand in Langenreichenbach unter dem Zeichen der Schalmaienmusikanten. Diese feierten Freitag, Samstag und Sonntag ihr traditionelles Vereinsfest und hatten hierfür einiges an Programm aufgefahren.

Bereits am Freitagabend wurde das Vereinsfest eröffnet, indem Groß und Klein mit Lampions in den Händen in Richtung Festplatz zogen und dabei von den Schalmaien begleitet wurden. Dort angekommen wurde noch kräftig mit der Diskothek „Memory“ gefeiert und das Tanzbein geschwungen. Der Samstag war in erster Linie für die Freunde der Landwirtschaft interessant. So wurde zum einen auf dem Langenreichenbacher Sportplatz die Sachsenmeisterschaft im Mähen mit der Sense ausgetragen (ausführlicher Bericht auf Seite 16) und das 11. Traktorentreffen in Langenreichenbach stand ebenfalls an. Zahlreiche schwere Landmaschinen wurden auf den Platz gefahren, um sie den Interessierten zur Schau zu stellen. Im Laufe des Nachmittags wurden die Traktoren dann auch noch bewegt, als es zur Ausfahrt durch Langenreichenbach ging. Und auch an diesem Abend war dann wieder Disco angesagt.

Der musikalische Höhepunkt folgte dann am letzten Tag des traditionsreichen Festes. Hier stand das große Schalmaienkonzert auf dem Programm, zu dem nicht nur die langenreichenbacher Bürger zahlreich erschienen. Eingeleitet wurde das Konzert von den Ausrichtern des Festes, den Schalmeienmusikanten Langenreichenbach. Zwei Stunden erfreuten sie die Gäste mit ihrer Blasmusik, bis sie die Bühne für weitere Musikanten freigaben.

So bekamen mehrere Gastkapellen, unter anderem die Rolandstädter Blasmusikanten, ebenfalls die Chance, einige Stücke zum Besten zu geben, bevor das große Highlight des Festes anstand: das Schülerorchester. Hierfür versammelten sich alle Schüler des Vereins auf der Bühne, um gemeinsam zu spielen. Für die Vereinsvorsitzende Silvia Saalbach war das Vereinsfest auch in diesem Jahr wieder ein absolutes Highlight: „Zwar ist so ein großes Fest immer wieder eine große Anstrengung, aber man wird wirklich dafür entschädigt. Es hat wieder richtig viel Spaß gemacht und mit der Eingliederung der Sensenmeisterschaft hatten wir auch am sonst eher ruhigeren Samstag sehr viele Besucher bei unserem Fest.“