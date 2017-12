Niedersachsen gaben Ton an

Lausa. Denise Mickan und Petra Dzur vom Förderverein Kirche Lausa konnten mehr als zufrieden sein: Zur Hubertusmesse am vergangenen Freitag, die von Belgerns Pfarrer Maik Hildebrandt gehalten wurde, war volles Haus angesagt. Und das lag nicht nur an der relativ bescheidenen Abordnung des Jagdhornbläserkorps „Das Große Freie“ (siehe Info) unter der musikalischen Leitung von Meike Unger. Immerhin zehn Bläser zählte die Truppe, die in voller Besetzung stolze 60 Mitglieder aufweist und bundesweit bei Wettbewerben agiert.

Als die ersten Gäste das Gotteshaus betraten, lag ein unverkennbarer Geruch in der Luft: Restauratoren hatten noch bis kurz zuvor an der Empore in Höhe Orgel Farb-

anstriche entfernt. Klares Indiz: Die Arbeiten sind trotz der Wiederherstellung eines Teils der Holzeinbauten Ende Juni noch lange nicht am Ende.

Gut eine Stunde dauerte die Hubertusmesse. Die Gäste aus Niedersachsen hatten allerdings nicht extra hierfür die lange Anreise auf sich genommen: Sie nahmen an drei Jagden teil, die vom Forstbezirk Taura organisiert wurden. Bereits am Donnerstag war man im Bereich Reudnitz erfolgreich auf der Pirsch (70 Stück Schalenwild) und am Freitag rund um Torfhaus (30 Stück Schalenwild). Am Samstag sollte es zudem in die ostelbische Falkenstruth gehen.

Stichwort Jagd: Förster Peter Grunewald, der den erkrankten Dr. Gebhard Baronius vom Forstbezirk vertrat, zeigte sich ob des Auftretens eines vierbeinigen Jagdverbündeten zufrieden. „Auch wenn es vielleicht nicht allen Jägern gefällt, aber wo der Wolf jagt, wächst der Wald.“

Info:

Östlich von Hannover gab es bis in das Mittelalter große zusammenhängende Waldflächen. Diesen Wald nannte man den Nordwald und die Menschen, die in den Dörfern auf Rodungsflächen und südlich dieses Waldes siedelten, nannte man bereits im Mittelalter „Die Freien vor dem Nordwald“. Die Bewohner dieser Dörfer vor dem Nordwald hatten bereits damals besondere Rechte. Sie waren von Abgaben gegenüber dem König befreit, konnten über ihren Grundbesitz frei verfügen, durften Bier und Branntwein brauen, die Hoch- und Niederwildjagd ausüben, Schützenfeste veranstalten und hatten auch eine eigene Gerichtsbarkeit. Die Gegenleistung für diese Freiheiten war die Leistung des Wehrdienstes, zu dem jedes Dorf eine festgelegte Anzahl von Soldaten zu stellen hatte. 14 Dörfer des Großen Freien gehören heute zu den Städten Lehrte und Sehnde. Der Name des Großen Freien wird in einer Schützenbruderschaft jener Orte und in dem Hegering „Das Große Freie“ der Jägerschaft Burgdorf als Erinnerung an die Geschichte dieses Gebietes fortgeführt.

(Quelle: www.jagdhorn-dgf.de)