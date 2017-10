Niedrigste Quote seit Anfang der 1990er Jahre

Oschatz/Torgau/Nordsachsen. In der Region Torgau waren im September um 2067 Personen arbeitslos gemeldet – 80 weniger als im Vormonat. Das teilte die Agentur für Arbeit Oschatz am Freitag mit. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Arbeitslosigkeit demnach um 199 Personen beziehungsweise 8,8 Prozent zurück.

Die Arbeitslosenquote nahm im September um 0,4 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent ab und lag im Vorjahr bei 9,2 Prozent. Damit ist der Behörde zufolge der niedrigste Stand seit Anfang der 1990er Jahre erreicht.



125 Frauen und Männer konnten im September ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer neuen Beschäftigung direkt beenden. Insgesamt 124 Personen mussten sich im gleichen Zeitraum nach einem Beschäftigungsende arbeitslos melden. 58 neue Stellen meldeten die Unternehmen im September dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Agentur und Jobcenter Nordsachsen zur Besetzung. Der Großteil entfiel auf die Zeitarbeit (11), den Handel (9) und das verarbeitende Gewerbe (8).



„Aktuell ist die Arbeitslosigkeit weiter zurückgegangen und lag im September bei knapp über 15 000 Personen“, präsentierte Agentur-Geschäftsführerin Cordula Hartrampf-Hirschberg die Zahlen für den gesamten Agenturbezirk, zu dem die Landkreise Leipzig und Nordsachsen gehören. „Das ist die eine gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht, etwas zeitversetzt betrachtet, ist vielleicht die wirkungsvollere. Nach den jüngsten Auswertungen hat die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze im ersten Quartal 2017 um 2000 Arbeitsplätze bzw. 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen“, so die Geschäftsführerin. Angesichts der anhaltenden Arbeitskräftenachfrage und konkreten Anforderungen der Unternehmen setze die Behörde weiter auf die Vermittlung beruflicher Kenntnisse – direkt am Arbeitsplatz oder durch Weiterbildungsmaßnahmen. Christine Westphal, Geschäftsführerin des Jobcenter Nordsachsen, ergänzt für den hiesigen Landkreis: „Berufliche Weiterbildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Nur mit guten fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten gelingt eine dauerhafte und existenzsichernde Integration in den Arbeitsmarkt.“



Das Jobcenter habe aus diesem Grund seine Aktivitäten besonders auf die Förderung beruflicher Weiterbildung ausgerichtet. „Allein 35 Menschen starteten im September in eine Aus- oder Fortbildung und 64 Arbeitslose haben eine Aktivierungsmaßnahme in Vorbereitung einer beruflichen Weiterbildung begonnen“, zählt sie auf.



Im Landkreis Nordsachsen ist die Arbeitslosigkeit im September laut Agentur um 344 Personen auf 7667 Personen zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr waren insgesamt 640 Männer und Frauen weniger auf Arbeitssuche. Die Arbeitslosenquote nahm im September um 0,3 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent ab und lag damit um 0,5 Prozentpunkte unter der Vorjahresquote. Von den insgesamt 7667 arbeitslos registrierten Personen wurden 2318 Frauen und Männer von der Arbeitsagentur (minus 158 Personen zum Vormonat) und weitere 5 349 Personen vom Jobcenter (minus 186) betreut. Das Jobcenter betreut im Landkreis die Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld.