Niedrigwasser konnte die Fähre noch nicht ausbremsen

Dommitzsch/Prettin. Fährpächter Jürgen Kollin hatte im vergangenen Jahr immer mal wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Mal war es Niedrigwasser, mal waren es Mängel nach der Buhnen-Sanierung auf Prettiner Seite. TZ sprach mit ihm über den aktuellen Stand:



TZ: Die Fähre Pretzsch, einige Kilometer flussabwärts, ist außer Betrieb. Spüren Sie die Auswirkungen?

J. Kollin: Ja natürlich. Es ist nicht so, dass sich die Kundenzahl verdoppelt hat und es muss auch niemand Schlange stehen. Aber 10 bis 15 Prozent mehr Fahrten verzeichnen wir schon. Seit diese Woche ist die Fähre Pretzsch nicht mehr im Einsatz. Das wird rund zweieinhalb Monate so bleiben. Auch dort werden die Fährbuhnen, also die Zufahrten, saniert. Allerdings komplett.



Apropos Fährbuhnen: Hat sich die Situation auf Prettiner Seite gebessert? Viele Autofahrer hatte beklagt, dass die Zufahrt zur Fähre viel zu steil geworden sei?

Die baulichen Fehler sind korrigiert und die Mängel abgestellt. Ich denke, es ist alles wieder im grünen Bereich. Für uns kein Thema mehr.



Wurden die Seile an der Fähre angepasst?

Nein, darauf haben wir verzichtet, weil es auch nicht so einfach geht. Es wäre ein Gutachten nötig gewesen.



Macht Ihnen derzeit das Niedrigwasser der Elbe zu schaffen?

Bislang mussten wir den Betrieb deswegen noch nicht einstellen und ich denke mal, dass es dabei bleibt. Der Pegel wird noch bis auf etwa 60 Zentimeter fallen. Das reicht. Zum Glück hat es immer wieder geregnet. Allerdings haben wir auch schon das dritte Jahr hintereinander mit Niedrigwasser zu kämpfen. Im vergangenen Sommer mussten wir bei 47 Zentimeter Pegel aufhören, weil es zu gefährlich war.