Noch auf den 4. Platz gekämpft

Hockey. Bei der letzten Spielrunde um die Meisterschaft Mitteldeutschlands der Knaben A trat der TSV Blau-Weiß Torgau am Wochenende gegen die Mannschaft aus Köthen und Jena an.

Ausbeute fast wie immer! Eine Niederlage und ein Sieg, so auch im finalen Punktspielturnier.

Zum fünften und damit letzten Punktspielturnier der Hallensaison 2017/2018 für die Knaben A des TSV Blau-Weiß Torgau ging es nach Sachsen-Anhalt, genauer gesagt nach Osternienburg. Gegner am letzten Spieltag waren der Tabellenzweite aus Jena und das Schlusslicht aus Köthen.

Jena – Torgau 4:3 (1:3):

Den ersten Angriff startete gleich der Gegner, doch mit einem klasse gespielten Konter über die Stationen Julius Ritter, Tim Zimmermann und letztendlich Arthur Nitz stand es 1:0 für die Torgauer. Nur drei Minuten später folgte fast eine Kopie des ersten Tores . Wieder ein langer Pass von Julius Ritter auf Tim Zimmermann, der wiederum auf Arthur Nitz passte. Dieser schob zum 2:0 ein. Beide Mannschaften neutralisierten sich in den folgenden Minuten zwischen den Schusskreisen. In der 9. Minute konnte der SSC Jena verkürzen. Doch fast im Gegenzug stellte wieder A. Nitz mit seinem 3. Tor den alten Abstand wieder her.

Die Elbestädter spielten in der 1. Halbzeit eine absolut starke Partie und hatten alles im Griff gegen die guten Jenaer. Leider ging in Hälfte 2 unerklärlicherweise der Faden verloren. Jena erzielte zeitig den Anschlusstreffer und Mitte der 2. Spielzeit den Ausgleich. Beide Mannschaften hatten noch Torchancen, aber nur der SSC nutzte eine und gewann somit 4:3.

Köthen – Torgau 0:2 (0:1): Im letzten Saisonspiel waren die Torgauer gegen die junge, kampfstarke Köthener Mannschaft (komplett jüngerer Jahrgang) auf einen Sieg aus. Der TSV dominierte von Anfang an, musste aber jederzeit auf der Hut vor Kontern sein. Tim Zimmermann brachte Mitte der ersten Hälfte seine Farben in Führung. Bei dieser sollte es auch bis kurz vor Spielende bleiben, ehe wieder T. Zimmermann mit seinem zweiten Treffer den Sack endgültig zu machte. Somit stand der 2:0 Sieg fest.

Meister wurde der ESV Dresden und der TSV Blau-Weiß wurde in der Endabrechnung Vierter mit einem ausgeglichenen Torverhältnis. Die Torgauer waren auch in den verlorengegangenen Spielen immer nah dran, aber wie zum Beispiel im Spiel gegen Jena und auch in den beiden Spielen gegen Dresden fehlte dann das letzte Quäntchen Mut, Glück beziehungsweise Können, um auch diese Gegner zu besiegen. Jetzt geht dann bald schon die Vorbereitung auf die Feldsaison los, dann in der Altersklasse Jugend B.

Torgau:

Kevin Schindler, Julius Ritter, Arthur Nitz, Fynn Ebert, Tim Zimmermann, Theo Manthey, Justus Ritter

Endstand – Hallensaison 2017/2018:

1. ESV Dresden 10 31:11 26 2. SSC Jena 10 27:18 20 3. ATV Leipzig 10 26:25 16 4. TSV BW Torgau 10 21: 21 12 5. Osternienburger HC 10 15 :24 10 6. Cöthener HC 02 10 13:34 3

