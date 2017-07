Noch fehlt es an Anbietern

Nordsachsen. Bereits im Februar dieses Jahres berichtete die Leipziger Volkszeitung von dem neu einzuführenden E-Health-Gesetz, welches vorsehe, dass die Krankenkassen Ärzte für Sprechstunden per Videochat bezahlen. Damals war die Rede von einer Einführung im Juli 2017. Dieser neigt sich nun fast schon wieder seinem Ende zu, Zeit einmal zu schauen ob es denn nun tatsächlich möglich ist, per Computer bei seinem Hausarzt vorstellig zu werden.



Um es gleichmal vorweg zu nehmen: Nein, ist es nicht. Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Sachsen mitteilte, müsse sich der entsprechende Arzt gemäß der so genannten Bundeseinheitlichen Vereinbarung zwischen Spitzenverband der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesverseinigung technisch ausstatten und an einen Videodienstanbieter vertraglich binden. Da der KV Sachsen bislang jedoch noch keine Anbieter bekannt sind, die alle drei notwendigen Zertifikate (Datenschutz, Datensicherheit und inhaltliche Ausgestaltung) vorweisen können, können gesetzlich Versicherte in Sachsen diese Krankenkassenleistung derzeit noch nicht in Anspruch nehmen.



Interesse wäre jedoch auf jeden Fall vorhanden. Dies teilte der Augenarzt Dr. med. Christian Ksinsik mit. „Wir waren deswegen auch bereits bei der KV Sachsen zu Besuch“, sagt das Vorstandsmitglied des Torgauer Ärztenetzes. „Wir haben uns im Rahmen einer Informationsveranstaltung diese neue Methode der Sprechstunden angesehen und erklärt bekommen, wie kompliziert es ist, dieses neue Netz umzusetzen. Im Herbst haben wir dann nochmal einen Termin bei der KV, um uns auf den neuesten Stand bringen zu lassen.“ Solche Sprechstunden per Videochat sieht Ksinsik in erster Linie als Ergänzung, nicht als Ersatz für ein persönliches Treffen.



Einer ähnlichen Meinung ist auch der Allgemeinmediziner Frank Buchold aus Dommitzsch. Besonders für Pflegedienste sei solch ein technischer Fortschritt eine gute Möglichkeit, sich Wege zu ersparen. „Sobald der Pflegedienst eine komische Rötung, Schwellung oder dergleichen entdeckt, kann er einfach mit dem Arzt via Internet in Verbindung treten und die Sache besprechen.“ Schon praktiziert Buchold es, dass Kunden ihm per Whatsapp Bilder ihrer Zeckenbisse oder Hautrötungen schicken können, um sich seinen Rat einzuholen. Ein großes Aber hat der Dommitzscher Arzt dann allerdings doch: die technische Ausrüstung. Viele seiner Patienten, besonders die des älteren Semesters, würden weder Computer noch Smartphone besitzen, mit welchen man eine Videosprechstunde praktizieren könnte. „Für junge Leute könnte ich es mir aber durchaus vorstellen.“