Nordsächsischer Kreiselternrat tagte in Torgau

Torgau. „Gesundheitliche Prävention“ war am vergangenen Mittwoch das große Thema bei der Sitzung des nordsächsischen Kreiselternrates. Dieser tagte auf Schloss Hartenfels und hatte unter anderem Conny Dietze vom Landratsamt zu Gast, welche verschiedene Projekte zu Ernährung, Sucht, Gewalt und anderem den Eltern vorstellte. Für diese Projekte an Kitas und Schulen sollen in Zukunft andere Wege der Durchführung gefunden werden, welche trotz des aktuell herrschenden Personalmangels durchführbar sind.



Der einzige Beschluss, der für die Sitzung am Mittwoch angesetzt war, konnte nicht gefasst werden. Es ging um die Bestimmung einer neuen Landesdelegierten aus den Reihen der freien Schulen, jedoch war kein Vertreter dieser Lehranstalten anwesend. Der Termin für die nächste Sitzung der Kreiselternrats ist für den 11. April 2018 angesetzt, ein Ort steht jedoch noch nicht fest.