Nordsachse fährt zu schnell, Polizei riecht Alkoholfahne

Torgau. Wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr musste sich Stefan P. (Name von der Redaktion geändert) vor dem Amtsgericht Torgau verantworten. Der selbstständige Malermeister, der in einem größeren Dorf zwischen Oschatz und Torgau wohnt, wurde am 12. April dieses Jahres um 15.51 Uhr mit einem VW-Transporter in der Schloßstraße Dahlen von der Polizei bei einer Geschwindigkeitsmessung erwischt, weil er zu schnell gefahren war. Dabei bemerkte eine Beamtin, die mit ihrem Kollegen die Kontrolle per Laserpistole durchgeführt hatte, im Gespräch mit Stefan P., dass der Mann nach Alkohol roch.

Daraufhin ließ ihr Kollege den „Schnellfahrer“ in den Alkomat blasen. Doch das Gerät zeigte keinen Wert an. Da die Ordnungshüter annahmen, dass dieser Alkoholtester defekt sei, ließen sie Stefan P. einen weiteren Test mit einem anderen Gerät absolvieren. Auch dieser Versuch schlug fehl, sodass die Polizeibeamten einen Kollegen baten, nach Dahlen zu kommen, um die Prüfung mit dem weiteren Alkomat zu erledigen, berichtete der Polizist als Zeuge vor Gericht. Der 56-Jährige erinnerte sich daran, dass der Angeklagte mehrfach beteuert hatte, nicht in solch ein Gerät blasen zu können. Die Luft dafür hätte eigentlich reichen müssen, denn Roland M, Vater von fünf Kindern, ist nicht krank, sondern absolviert täglich seine Arbeit als Malermeister.

Der 53-Jährige machte während der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht von seinem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch und schwieg. Bei der Vernehmung durch die Polizei hatte der Angeklagte berichtet, dass er während der missglückten Alkoholtests Tee getrunken habe, weil ihm schlecht gewesen sei. Das Getränk hatte er in seinem VW-Transporter mitgeführt. Darin sei möglicherweise auch Rum enthalten gewesen, der zu seiner „Fahne“ und dem Atemalkoholwert von 0,7 mg/l geführt haben könnte.

Nach Eintreffen des Oschatzer Polizei- Oberkommissars Peter L. (Name von der Redaktion geändert) klappte es im dritten Anlauf mit der Atemalkoholmessung, die den besagten Wert von 0,7 mg/l ergab. Beim ersten Versuch hatte dieser Ordnungshüter laut dessen schriftlicher Aussage, die der Richter verlas, zunächst auch Probleme bei der Messung mit dem Alkomat, sodass kein Wert angezeigt wurde. Allerdings hatte der Polizist den Eindruck, dass der mutmaßliche Alkoholsünder Stefan P. bewusst nur schwach geblasen hatte, um seine Straftat zu vertuschen. Der Angeklagte hatte anschließend darum gebeten, etwas Früchtetee trinken zu dürfen, was ihm die Ordnungshüter zu dem Zeitpunkt laut schriftlicher Aussage von Peter L. nicht erlaubten.

Doch der Angeklagte missachtete den Hinweis des Polizisten und trank trotzdem den Früchtetee aus dem Deckel der Thermoskanne, die sich zuvor in seinem VW-Transporter befand. Fakt ist, bei der späteren Blutentnahme im Oschatzer Krankenhaus wurde bei dem wegen zu hoher Geschwindigkeit erwischten Malermeister gegen 16.50 Uhr eine Blutalkoholkonzentration von 1,33 Promille festgestellt, was zu späteren Anklage wegen Trunkenheit am Steuer führte. Der Rechtsanwältin, die den Angeklagten verteidigte, reichte die schriftliche Aussage des Polizisten Peter L. nicht, der die „erfolgreiche“ Atemalkoholmessung vollzogen hatte.

Sie beantragte eine Unterbrechung der Hauptverhandlung und deren Fortsetzung mit der Befragung von Polizist Peter L. und dessen Kollegen, der bei der Atemalkoholmessung des Angeklagten Stefan P. mit im Auto saß. Sie begründete den Antrag damit, dass der Angeklagte nach seinem Stopp in Dahlen wegen zu hoher Geschwindigkeit im Zeitraum bis zur Blutalkoholbestimmung im Oschatzer Krankenhaus nicht ständig unter Beobachtung durch Polizisten gestanden habe. Zum Beispiel auch, als es ihm schlecht wurde und er sich in einer Toilette der Collmklinik Oschatz erbrach.

Trotzdem klingt die Version der Rechtsanwältin unlogisch. Der Deckel der Thermoskanne hat höchstens ein Volumen von 50 ml. Selbst wenn es purer handelsüblicher Rum mit 54 Prozent Alkoholgehalt gewesen wäre, den Stefan P. getrunken hätte, wäre die Blutalkoholkonzentration des Angeklagte niemals auf 1,33 Promille gestiegen. Hier soll offenbar der Freispruch dieses Mannes von der Anklage wegen fahrlässiger Trunkenheit am Steuer erreicht werden, weil er zufällig mit Alkohol gemischten Tee erst im Beisein der Polizisten getrunken habe, nachdem ihn die Ordnungshüter wegen überhöhter Geschwindigkeit gestoppt hatten. Somit wäre er nach Version der Verteidigung offenbar nicht unter Alkoholeinfluss mit seinem Transporter gefahren, sondern nur zu schnell gewesen. Die Verhandlung wird fortgesetzt.

Anmerkung der Redaktion: Während der Alkoholgenuss bei Werten bis 0,49 Promille straf- und bußgeldfrei möglich ist, sofern keine Ausfallerscheinungen auftreten, liegt ab 0,5 eine Ordnungswidrigkeit vor. Ab 1,1 Promille handelt es sich aufgrund einer absoluten Fahruntüchtigkeit bereits um eine Straftat (§ 316 Strafgesetzbuch), die neben einer Geld- oder Freiheitsstrafe, einen mindestens sechsmonatigen Führerscheinentzug, 3 Punkte in Flensburg sowie zumeist auch eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) vorsieht.