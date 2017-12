Nordsachsen bekommt Rufbuszentrale

Die Rufbusse lassen sich dann schnell und unkompliziert über die einheitliche Torgauer Telefonnummer 03421 7746620 bestellen – an allen Kalendertagen und völlig unabhängig davon, welches Busunternehmen die jeweilige Fahrt übernimmt.

Mit Inbetriebnahme der Rufbuszentrale verkürzt sich außerdem die Vorbestellfrist deutlich und beträgt nur noch einheitlich eine Stunde vor der geplanten Abfahrtszeit. Gleichzeitig erweitert der Landkreis ab 10. Dezember sein Angebot an Rufbusfahrten um 282 000 Kilometer, was zu einer deutlichen Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum führen soll. Bislang gab es in Nordsachsen fünf verschiedene Rufbussysteme mit unterschiedlichen Bedien- und Bestellstandards.

„Öffentlicher Personennahverkehr ist für alle da. Seine Qualität misst sich gerade auf dem Land nicht nur daran, wie häufig ein Bus kommt, sondern vor allem daran, dass er genau dann kommt, wenn er tatsächlich gebraucht wird“, sagt Landrat Kai Emanuel (parteilos). So wolle „Nordsachsen bewegt“ zwar einerseits die Hauptverkehrsachsen entlang der S-Bahn-Linien stärken und an den Knotenpunkten gut getaktete Anschlüsse schaffen. „Andererseits müssen wir aber auch für dünn besiedelte Gebiete intelligente, bedarfsgerechte und leicht zugängliche Alternativen entwickeln. Die Rufbuszentrale mit einheitlicher Telefonnummer ist dafür ein wichtiger Schritt“, so der Landrat.