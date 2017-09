Nordsachsen probt den Ernstfall

Circa 140 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei haben mit 20 Fahrzeugen an einer Großübung des Landkreises in Elsnig/Vogelgesang teilgenommen.

Samstag, kurz nach 10 Uhr: Rauch dringt aus einem Haus - erst durch die Tür, wenig später auch durch ein Dachfenster. Wenig später knallt es dicht neben dem Gebäude in einem angrenzenden Waldstück, Sekunden später schießen Flammen empor. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Elsnig, Tommitzsch, Torgau und Trossin versuchen eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern und zugleich zwei vermisste Personen im Gebäude zu finden. - Dieses Szenario, das noch durch einen Verkehrsunfall und einen weiteren Waldbrand erschwert wird, ist zum Glück nur eine Katastrophenschutzübung auf dem Gelände der Firma Spreewerk Lübben in Vogelgesang/Dommitzsch. Zeitgleich gellen auch die Sirenen in Delitzsch. Insgesamt sind rund 400 Einsatzkräfte im Landkreis Nordsachsen alarmiert. Mehr dazu am Montag in der TZ.