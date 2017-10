Nordsachsen wird zum weißen Fleck

Das SAEK Torgau muss schließen. Bereits vor einigen Wochen machte die Nachricht, dass der Torgauer Standort der Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle ab dem kommenden Jahr seine Pforten schließen muss. „Ja, das stimmt“, hieß es auch von Claudia Bodenschatz, einer der Mitarbeiterinnen, im Interview mit der TZ letzte Woche. Die Ausschreibung für das kommende Schuljahr sei veröffentlicht worden und für das SAEK in Torgau seien keine Mittel mehr vorgesehen. Somit heiße es ab dem Ende des Schuljahres, also ab Juli 2018, Licht aus in den Räumlichkeiten in der Holzweißigstraße.

Mittlerweile hat sich auch die Geschäftsführerin der SAEK-Förderwerk gGmbH, Dr. Uta Corsa, zum Schicksal des Elbestadt-Standortes geäußert. Sie bestätigte, dass eine Ausschreibung für das Projekt „SAEK Torgau“ für das Schuljahr 2018/19 nicht vorhanden sei. „Das SAEK-Torgau wie auch alle übrigen SAEK-Projekte in Sachsen werden maßgeblich durch die Sächsische Landesmedienanstalt finanziert“, hieß es weiter in Corsas Statement. „Diese wiederum sah sich zu Einsparungen veranlasst, um sämtlichen Förderbedarfen mittelfristig angemessen entsprechen zu können.“ So solle eine Einsparung der Gelder einer soliden mittelfristigen Haushaltsplanung zugute kommen und damit gewährleisten, dass beispielsweise auch der Förderbedarf für die Lokal-TV-Landschaft in Sachsen oder den nichtkommerziellen Hörfunk hinreichend berücksichtigt werden kann.

Bei der Frage, ob neben Torgau noch weitere SAEK-Standorte vor der Schließung stünden, konnte Corsa Entwarnung geben. „Zumindest für die Dauer von drei Jahren ab Juli 2018 ist die Finanzierung der verbliebenen acht SAEK-Standorte gesichert.“ Die Eröffnung eines neuen Standortes in Nordsachsen stehe jedoch nicht auf der Ausgabenliste. Da Torgau das einzige SAEK im Landkreis war, wird dieser ab Juli wieder zu einem weißen Fleck. Einen Lichtblick gebe es für die Region trotzdem, sagt Corsa: „Für Schulen und andere Einrichtungen besteht weiterhin die Möglichkeit, sich durch das SLM-Medienmobil unterstützen zu lassen, das Medienkompetenzprojekte in der Region realisiert.“ Und je nach Standort gäbe es dann auch noch die SAEK in Riesa oder Leipzig. Noch sind die Lichter jedoch im SAEK Torgau nicht erloschen. Leiterin Janet Torres Lupp und ihre Mitarbeiter setzen alles daran, die Schließung ihrer Einrichtung zu verhindern. Dabei können sie sich auch auf die Unterstützung von Außen verlassen. Knapp 300 Unterschriften wurden bereits mithilfe einer Online-Petition gesammelt und auch die Schulen der Region machen sich bereits Gedanken, wie sie sich für das SAEK stark machen können. „Für uns stand eigentlich sofort, als wir von der Situation des SAEK Torgau gehört haben, fest, dass wir helfen müssen“, erzählt Dr. Gabriele Hönicke vom Johann-Walter-Gymnasium. Sie leitet den Kurs „Medien“ an der Schule und hatte dadurch bereits des Öfteren dem Medienkompetenzzetrum zu tun. „Wir haben in den letzten fünf Jahren wirklich gute Erfahrungen mit dem SAEK gemacht und sind auch froh über diese tolle Zusammenarbeit.“ Um der Einrichtung zu helfen, fasste Hönicke zusammen mit Schulleiter Peter Nowack den Entschluss, Unterschriften zu sammeln. An sämtliche Schüler der Klassen 8 bis 12 wurden Listen ausgegeben, in denen diese sich eintragen konnten bzw. nach wie vor können. „Und dies wurde ohne Murren von einem Großteil der Schüler gemacht. Das beweist, wie wichtig auch ihnen das SAEK Torgau ist.“

Und auch am Förderschulzentrum an der Promenade werden sich bereits Gedanken gemacht, wie man sich für die medienpädagogische Einrichtung stark machen könnte. „Als ich den Artikel in der Zeitung gelesen habe, dass das SAEK Torgau vor der Schließung steht, hab ich direkt nachgedacht“, erzählt die Lehrerin Beate Bothendorf. Sie hat im Frühjahr des kommenden Jahres ein Projekt mit der Einrichtung vor, bei dem es um die Produktion eines Dokumentarfilms gehen soll. Dieser soll von den Schüler gedreht werden und sich mit den Hügelgräbern rund um Torgau befassen.

Dies ist nur ein Beispiel eines Projektes, dass das SAEK Torgau noch vor seiner vermeintlichen Schließung durchführen möchte. So stehen unter anderem der Grundschule am Rodelberg noch die Schnuppertage „Wie entsteht ein Film“ bevor und einige Schüler der zwölften Klasse des Johann-Walter-Gymnasiums werden bei SAEK einen Werbefilm für ihren Kurs „Medien“ drehen.