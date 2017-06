Großwig. Das Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Torgau lädt am Donnerstag, dem 8. Juni, um 19 Uhr zu der Veranstaltung „Bausoldaten in der DDR − Waffenloser Dienst als Opposition?“ ein. Anlass für den Vortrag samt Zeitzeugengespräch ist die aktuelle Sonderausstellung, die noch bis zum 16. Juli gezeigt wird.

Nordsachsen. Susanna Karawanskij tritt zum zweiten Mal für Die Linke für den Deutschen Bundestag an. Sie ist damit die Erste bei den Kandidatenporträts in der Torgauer Zeitung:

Torgau/Leipzig. 13 Schüler der Katharina-von-Bora-Oberschule holten sich in Leipzig ihren Preis im IHK-Wettbewerb „Beste Neunte“ ab. Und auch die TZ war dabei mit vor Ort:

Torgau . Nanu? Wieder ein Mieter im Torgauer PEP weniger? Gähnende Leere in den Räumlichkeiten von Pfennigpfeiffer.

Torgau. Unter der Überschrift „Ferien vor der Haustür“ wird die TZ auch in diesem Jahr an jedem Sommerferientag einen Tipp für die Freizeitgestaltung geben. Aktuell fahndet die Redaktion noch nach den passenden Zielen.

Torgau. Seit gut zwei Jahrzehnten kümmert sich der Kinderschutzbund Torgau um die Belange von Kindern. Zu den ersten in der Führungsriege des Vereins, der 2014/15 auf Grund einer dünnen Personaldecke sogar vor dem Aus stand (TZ berichtete), gehörte unter anderem Kerstin Förster.

Torgau . Fast neun Monate ist es her, dass die Torgauer Zeitung über die Streitigkeiten zwischen dem Torgauer Unternehmer Dietmar Klepatz und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV) berichtete. Kurz gefasst ging es um die Anweisung des Amtes an den Unternehmer, ein Hinweisschild wegzureißen.

Torgau. Oberbürgermeisterin sagt nach turbulenten Diskussionen auf der Facebook-Seite von Radio Eriwan und dem Interviewangebot von Peter Heil an die TZ ein Gespräch ab.

Torgau. Die provisorische Zufahrt zum PEP Torgau nimmt langsam Formen an. Über jene Straße erreichen Besucher während der geplanten Komplettsperrung der PEP-Kreuzung das Einkaufscenter.

Torgau. „Sommer-Lounge“ – wer die Torgauer Zeitung liest, ist schon des Öfteren auf die Werbung zum Event aufmerksam geworden. Doch was genau ist die Sommer-Lounge eigentlich? Diese Frage möchten wir heute in einem Kurzinterview mit Eckhard Baumbach, dem Werbemarktleiter der Torgauer Zeitung, beantworten.

Belgern. 15 Jahre, so haben es die Mitarbeiter der K&S-Seniorenresidenz in der Rolandstadt herausgefunden, entsprechen bei Ehepaaren der gläsernen Hochzeit.

Als nun gestern ihre Residenz an der Torgauer Straße 15-Jähriges feierte, grifffen sie den Gedanken auf.